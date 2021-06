Battlegrounds Mobile India बैन होगा या नहीं? सरकार ने कर दिया साफ

Battlegrounds Mobile India जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। पबजी मोबाइल के पिछले साल बैन हो जाने के बाद Krafton इस गेम को नए नाम के साथ लेकर आ रही है। हालांकि, बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में टेनसेंट की कोई भागेदारी नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि यह गेम पबजी मोबाइल का रिब्रांडेड वर्जन है और इसी वजह से इसे बैन किए जाने की मांग की जा रही है। इस संबंध में हाल में एक RTI फाइल की गई है। Also Read - PUBG New State Mobile vs Battlegrounds Mobile India: जानें दोनों गेम्स में क्या होगा अंतर?

डॉ गौरव त्यागी, जो JNU में असिस्टेंट प्रोफेसर है, ने एक आरटीआई फाइल करके Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) और गृह मंत्रालय से इस संबंध में जवाब मांगा। मंत्रालय ने आरटीआई के जवाब में बताया कि वह किसी गेम को लॉन्च होने से नहीं रोक सकते हैं। हालांकि, लॉन्च होने के बाद गेम को IT Act 200 के सेक्शन 69A के तहत बैन किया जा सकता है। Also Read - Battlegrounds Mobile India खेलने के लिए देना होगा मोबाइल नंबर, जानिए क्या है पूरी 'कहानी'

Battlegrounds Mobile India पर क्या है मंत्रालय का कहना?

आरटीआई के जवाब में आईटी मंत्रालय ने बताया, ‘Ministry of Electronics & Information Technology की पबजी या किसी अन्य कंपनी और मोबाइल ऐप की भारत में एंट्री की अनुमति देने में कोई भूमिका नहीं है।’ वहीं गृह मंत्रालय ने बताया, ‘MHA किसी ऐप को लॉन्चिंग परमिशन नहीं देता है। आईटी मंत्रालय किसी ऐप को ब्लॉक करने के निर्देश आईटी एक्स 2000 के सेक्शन 69A के तहत देता है। यह निर्देश भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और भारत की रक्षा आदि के हित में दिए जाते हैं।’ Also Read - Battlegrounds Mobile India लॉन्च के साथ रीसेट हो सकते हैं PUBG Mobile के सीजन: रिपोर्ट

बता दें कि Battlegrounds Mobile India को भारत में क्राफ्टन लॉन्च कर रहा है। इस गेम के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन 18 मई से शुरू हो गए हैं। यह गेम जल्द ही लॉन्च हो सकता है। हालांकि, इसकी लॉन्चिंग के बारे में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। क्राफ्टन की ओर से मिली लेटेस्ट डिटेल्स से अनुमान लगाया जा रहा है कि यह 18 जून को लॉन्च हो सकता है। क्राफ्टन इस गेम को कुछ बदलाव के साथ लेकर आ रहा है, जो भारत के लिए होंगे।