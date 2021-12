BGMI और Spider-Man: No Way आए साथ, एक और क्रॉसओवर हुआ टीज

Krafton जल्द ही PUBG Mobile के भारतीय वर्जन BGMI (Battlegrounds Mobile India) के लिए नया क्रॉसओवर लाने वाला है। BGMI का यह क्रॉसओवर Sony और Marval Studios की लेटेस्ट मूवी Spider-Man: No Way Home के साथ है। इस साझेदारी का टीजर गेम डेवलपर ने BGMI के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। बता दें यह मूवी ग्लोबली 16 दिसंबर को रिलीज हुई है। हालांकि, Krafton ने यह रिवील नहीं किया है कि प्लेयर को इसमें क्रॉसओवर के तौर पर क्या मिलने वाला है। Also Read - PUBG: New State में ये गलतियां आपको Squad Mode से करवा देंगी बैन

मिल सकते हैं लिमिटेड आइटम

सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक, BGMI को शायद टॉम हॉलैंड का Spider-Man, नए कॉस्मैटिक्स और एक लिमिटेड टाइम गेम मोड क्रॉस-ओवर के तौर पर मिल सकता है। इसके अलावा प्लेयर्स को कुछ और एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड के तौर पर मिलने की संभावना है। हालांकि, यह पहला मौका नहीं है, जब BGMI के लिए एक क्रॉसओवर रन किया गया हो। जुलाई में लॉन्च हुए इस गेम के लिए पिछले दिनों Netflix पर आए League of Legends वेब सीरीज का क्रॉसओवर मिला था। Also Read - BGMI में ये गलतियां पड़ेंगी भारी, पिछले एक सप्ताह में 1.42 लाख अकाउंट हुए बैन

इसमें प्लेयर्स को गेम के साथ आर्केन क्रॉसओवर मिला था। इसके बाद क्राफ्टन ने मिरर वर्ल्ड थीम मोड को भी BGMI गेम में जोड़ा था। इसके अलावा गेम में नए गेम मोड जैसे कि Sanhok, Erangel और Livik भी मिले थे। इस मोड में मिरर आइलैंड को मैप के कई लोकेशन पर देखा जा सकता था।

मिरर आइलैंड में Spawn प्वाइंड पर पहुंचने के बाद प्लेयर्स को एक विंड बेरियर मिलता है, जो उन्हें Zaun मिरर आइलैंड पर टेलीपोर्ट करता है। एक बार प्लेयर को मिरर आइलैंड पर टेलीपर्ट करने पर उनके गेम के कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म होता है। उदाहरण के तौर पर ये Arcane Jinx, Vi, Caitlyn या Jayce में बदल जाते हैं। ये सभी इन-गेम कैरेक्टर एख यूनिक वीपन और एबिलिटी के साथ आते हैं। इस बार भी BGMI खेलने वाले प्लेयर्स गेम डेवलपर Krafton से ऐसी ही कुछ उम्मीद कर रहे हैं।