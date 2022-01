Battlegrounds Mobile India (BGMI) ने Sony Pictures के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया है। पार्टनरशिप के तहत इस पॉपुलर गेम में एक काफी स्पेशल कंटेंट जुडने वाले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा स्पेशल सोनी और Marvel Studio की धांसू मूवी Spider-Man: No Way Home से जुड़े एक्सक्लूसिव कंटेंट हैं। Krafton आने वाले नए अपडेट के साथ इस गेम में कुछ नए खास कंटेंट्स को एड करने वाला है, जिसे प्लेयर्स गेम में अपने मिशन्स को कंप्लीट करके क्लेम कर सकते हैं। Also Read - BGMI ने फिर से बैन किए 71 हजार से ज्यादा अकाउंट, जानें वजह

क्राफ्टन ने दिसंबर से अपने इस अपकमिंग स्पेशल कंटेंट यानी Spider-Man: No Way Home को टीज करना शुरू कर दिया था। कंपनी के मुताबिक इस महीने के अंत तक में BGMI Version 1.8 update रिलीज किया जाएगा, जिसके साथ गेमर्स को गेम में Spider-Man: No Way Home देखने को मिलेगा।

बीजीएमआई में स्पाइडर-मेन

BGMI और सोनी पिक्चर्स के पहले पार्टनरशिप के साथ इंडियन प्लेयर्स के लिए इस गेम में बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट आने वाले हैं। इन सभी कंटेंट और आइटम्स को अपकमिंग अपडेट के साथ एड किया जाएगा। क्राफ्टन के अनुसार, जो यूजर्स इन-गेम मिशन्स को पूरा कर लेंगे, वो आने वाले एक्सक्लूसिव और स्पेशल आइटम्स को क्लेम कर पाएंगे। The Spider-Man: No Way Home मिड-जनवरी में आ सकता है लेकिन कंपनी ने अभी तक इसके ऑफिशियल लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है।

बता दें कि, पार्टनरशिप के साथ किसी मूवी के पॉपुलर सुपरहीरो को गेम में शामिल करने वाला बीजीएमआई कोई पहला ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम नहीं है। इससे पहले भी Epic Games ने अपने पॉपुलर बैटल रॉयल गेम Fortnite में दिसंबर में ही स्पाइडर-मेन थीम्ड कंटेंट को शामिल किया था जिसमें स्किन्स, हारवेस्टिंग टूल्स, ग्लाइडर्स, इमोट्स और बैक ब्लींग्स शामिल थे।