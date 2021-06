Battlegrounds Mobile India कब होगा लॉन्च? जानें क्या कहती हैं रिपोर्ट्स

भारतीय PUBG Mobile यूजर्स के लिए 17 जून का दिन यादगार रहा। पबजी का अधिकार रखने वाली क्राफ्टन ने 17 जून को भारत में पबजी मोबाइल के रिब्रांडेड वर्जन Battlegrounds Mobile India का अर्ली एक्सेस जारी किया। अर्ली एक्सेस जारी होने के बाद से अब तक मैप डाउनलोड और मैचमेकिंग समेत कई दिक्कते सामने आई, जिन्हें गेम डेवलपर्स ने दूर कर दिया है। अब भी एक सवाल जो हर किसी के दिमाग में कौंध रहा है, वह गेम के फुल वर्जन की लॉन्चिंग का है। हर पबजी मोबाइल फैंस जानना चाहता है कि आखिर BGMI (बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया) लॉन्च कब होगा। Also Read - How to Copy Layout and Sensitivity Settings in Battlegrounds Mobile India: शेयर कोड के जरिये इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके करें कॉपी

Battlegrounds Mobile India कब होगा लॉन्च?

कई रिपोर्ट्स और इंटरनेट पर लगाए जा रहे अनुमानों के मुताबिक, Battlegrounds Mobile India का फाइनल वर्जन अगले सीजन की शुरुआत से पहले आ जाएगा। रिपोर्ट्स की मानें तो गेम अगले सीजन से पहले लॉन्च हो जाएगा। गेम 12 जुलाई से पहले या फिर 12 जुलाई तक लॉन्च हो सकता है। बता दें कि इसी तारीख को अगल सीजन भी आने वाला है। गेम आईओएस प्लेटफॉर्म पर भी लॉन्चिंग के साथ ही उपलब्ध हो सकता है।

अर्ली एक्सेस कैसे करें डाउनलोड?

बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यानी BGMI फिलहाल अर्ली एक्सेस में उपलब्ध है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गेम सिर्फ एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध है। इसके लिए आपको इस पेज पर जाकर खुद को टेस्टर बताना होगा। इसके बाद यूजर्स गेम को डाउनलोड कर सकेंगे।

क्या है PUBG Mobile से अलग?

गौरतलब है कि पबजी मोबाइल को कुछ बदलाव के साथ क्राफ्टन ने भारतीय बाजार में Battlegrounds Mobile India के नाम से पेश किया है। बीजीएमआई का गेम प्ले, मैप्स, व्हीकल, हथियार आदि पबजी मोबाइल जैसा ही है। क्राफ्टन ने गेम में कुछ बदलाव जरूर किए हैं। नए गेम में कंपनी ने नए कॉस्मेटिक जोड़े हैं। साथ ही किसी प्लेयर को मारने पर लाल के बजाय हरा रंग दिखाई देता है। कैरेक्टर्स पूरे कपड़े वाले हैं और गेम खेलने के दौरान ब्रेक के लिए अपील आते हैं।