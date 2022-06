Battlegrounds Mobile India (BGMI) में हर महीने एक नया रॉयल पास पेश किया जाता है। यह प्लेयर्स के गेमिंग एक्पीरिंयस को बढ़ाता है। लेटेस्ट 2.0 अपडेट, Cycle 2 Season 6 के साथ-साथ Month 11 रॉयल पास लेकर आया है। Also Read - Battlegrounds Mobile India (BGMI) में Ace Tier तक पहुंचने के लिए इन टिप्स का करें यूज, नहीं होगी कोई परेशानी

पिछले सीजन के Royale Pass की तरह Month 11 रॉयल पास में भी कई रिवॉर्ड मिल रहे हैं। इन रिवॉर्ड को पाने के लिए गेमर्स को RP खरीदना होगा और RP रैंक का लेवल बढ़ाना होगा। इससे उन्हें अपनी इन-गेम इन्वेंट्री को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

BGMI Month 11 Royale Pass Details

Battlegrounds Mobile India में अभी Cycle 2 Season 6 चल रहा है। रॉयल पास को 19 मई को इस लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम में पेश किया गया था। यह 17 जून को सुबह 5.30 बजे तक लाइव रहेगा। C2S6 Month 11 RP 'हिडन हंटर्स' थीम पर बेस्ड है और दो वेरिएंट्स में उपलब्ध है।

इसमें बेसिक एलीट पास वेरिएंट और सुपीरियर एलीट पास वेरिएंट शामिल है। बेसिक एलीट पास पाने के लिए प्लेयर्स को 360UC खर्च करे होंगे। वहीं, सुपीरियर एलीट पास की कीमत 960UC है। प्लेयर्स RP पास सेक्शन में जाकर अपनी पसंद के वेरिएंट को खरीद सकते हैं।

रॉयल पास काफी समय से लाइव है। इस कारण अब प्लेयर्स को इसे खरीदने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। M11 RP खरीदने से BGMI प्लेयर्स को एडवेंचर आर्केड गेम से टोकन एक्सचेंज करके पिछले सीजन के रिवॉर्ड पाने में भी मदद मिलती है।

प्लेयर्स को मिलेंगे ये रिवॉर्ड

पिछले माइक्रो बैटल और कॉस्मिक क्लैश RP की तरह ही चल रहे हिडन हंटर्स रॉयल पास में रिवॉर्ड के तौर पर कई कॉस्मेटिक आइटम मिल रहे हैं। इसके अलावा फ्री रॉयल पास कॉलम में BGMI प्लेयर्स के लिए कई रिवॉर्ड शामिल हैं।

RP Rank 1: Ultimate Trendsetter Set together as well as Electrotech Scar-L

RP Rank 5: Ultimate Trendsetter Mask accompanied by Ultimate Trendsetter Cover

RP Rank 10: Ultimate Trendsetter Helmet

RP Rank 15: RP Avatar (M11), rare Rising Uppercut Emote (फ्री RP कॉलम में उपलब्ध है), as well as Lunar Spear Ornament

RP Rank 20: Sinisflame Molotov Cocktail as well as Foxy Twins Parachute (फ्री RP कॉलम में उपलब्ध है)

RP Rank 23: Armed Raider Cover (फ्री RP कॉलम में उपलब्ध है)

RP Rank 25: Armed Raider Set (फ्री RP कॉलम में उपलब्ध है)

RP Rank 30: Blockade Ahead Emote as well as Crimson Emblem Plane Finish

RP Rank 35: Fruit Feast Uzi (फ्री RP कॉलम में उपलब्ध है)

RP Rank 40: Biotech M16A4

RP Rank 50: Opt between Purity Defender Cover, Purity Defender Set and Elegant Finesse Cover, Elegant Finesse Set