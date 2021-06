Battlegrounds Mobile India (BGMI) Season 19 के रॉयल पास और रिवार्ड्स की जानकारी आई सामने

Battlegrounds Mobile India (BGMI) का अर्ली एक्सेस कल यानि 17 जून को बीटा टेस्टर के लिए रोल आउट किया गया है। गेम लॉन्च होने से पहले कंपनी Android और iOS डिवाइस पर इस गेम को टेस्ट करवा रही है। जिन प्लेयर्स ने गेम को बीटा टेस्टिंग के लिए अप्लाई किया है, उनके लिए गेम का APK फाइल Google Play Store से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। Also Read - Battlegrounds Mobile India (BGMI) में क्या है नया? PUBG Mobile में नहीं मिलते हैं ये फीचर

PUBG Mobile के इस भारतीय वर्जन के लिए फैन्स एक्सक्लूसिव और कस्टमाइज्ड इन-गेम कंटेट की उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही, PUBG Mobile के ग्लोबल वर्जन के साथ ही BGMI के लिए भी प्लेयर्स सीजन 19 आने की उम्मीद है। प्लेयर्स गेम लॉन्च होने के बाद Elite Pass और Elite Pass Plus को क्रमशः 600UC और 1800UC में खरीद सकते हैं। Also Read - Battlegrounds Mobile India अर्ली ऐक्सेस चंद घंटों में हो गया फुल, जल्द खुलेंगे नए स्लॉट

Also Read - Battlegrounds Mobile India का APK फाइल इस तरह करें डाउनलोड, लॉन्च से पहले गेम खेलने का मिलेगा मौका

Battlegrounds Mobile India Season 19 के रिवार्ड्स

RP 1: 3x Supply Crate Coupon Scrap

RP 3: 5 RP Badges Voucher (S19)

RP 5: Rating Protection Card: 1-Time

RP 6: 2x Classic Crate Coupon Scrap

RP 7: 1000 BP

RP 9: Heart (Emote Bubble used only in Cheer Park)

RP 10: Mission Card (S19)

RP 11: Supply Crate Coupon Scrap

RP 13: 5 RP Badges Voucher (S19)

RP 15: Flex Muscles emote

RP 16: 2x Classic Crate Coupon Scrap

RP 17: 1000 BP

RP 19: Like It (Emote Bubble used only in Cheer Park)

RP 20: 30 Silver

RP 21: 3x Supply Crate Coupon Scrap

RP 23: 5 RP Badges Voucher (S19)

RP 25: Rating Protection Card: 1-Time

RP 26: 3x Classic Crate Coupon Scrap

RP 27: 1000 BP

RP 29: 15 Silver

RP 30: Scarab Totem Parachute

RP 31: 3x Supply Crate Coupon Scrap

RP 33: 2x EXP Card: 1-Hour

RP 35: 30 Silver

RP 36: Classic Crate Coupon Scrap

RP 37: 1000 BP

RP 39: 15 Silver

RP 40: 3x Classic Crate Coupon Scrap

RP 41: 5x Supply Crate Coupon Scrap

RP 43: 2x BP Card: 1-Hour

RP 45: Alien – UMP45

RP 46: 4x Classic Crate Coupon Scrap

RP 47: 1000 BP

RP 49: 15 Silver

RP 50: Rating Protection Card: 1-Time

RP 51: 5x Supply Crate Coupon Scrap

RP 53: 2x EXP Card: 1-Hour

RP 55: 5x Classic Crate Coupon Scrap

RP 57: 1000 BP

RP 59: 15 Silver

RP 60: 10 Classic Crate Coupon Scrap

भारतीय प्लेयर्स गेम लॉन्च होने के बाद Battlegrounds Mobile India में लॉग इन करके सीजन को बीच में ज्वॉइन कर सकेंगे। यह सीजन 12 जुलाई को खत्म हो रहा है। ऐसे में प्लेयर के पास इस सीजन को खत्म करने के लिए कम समय मिलेगा।