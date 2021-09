Battlegrounds Mobile India, the Indian avatar of PUBG Mobile brings on the deck the same BR experience. It features a 100-player battle royale where players collect gear, weapons, and vehicles and fight battles against the opponents on the island.

BGMI के नए सीजन M3 की जानकारी सामने आई है। साथ ही, इस सीरीज के रॉयल पास और रिवार्ड के बारे में भी जानकारी मिली है। Krafton ने जुलाई में PUBG Mobile के भारतीय वर्जन BGMI को Android यूजर्स के लिए लॉन्च किया है। इस गेम को पिछले महीने iOS यूजर्स के लिए भी रोल आउट किया गया है। BGMI में प्लेयर्स बेहतर क्वालिटी की Ultra HD ग्राफिक्स एक्सपीरियंस करते हैं। इस गेम के लिए भारत में नए रॉयल पास सिस्टम की घोषणा की है। प्लेयर्स के लिए डेवलपर नया मंथली रॉयल पास साइकिल जारी किया है। इसमें दो महीने का RP साइकिल मिलता है। Also Read - BGMI ने जारी की #GetReadytoJump इवेंट के विजेताओं की लिस्ट, कहीं आपका नाम भी तो नहीं है लिस्ट में?

BGMI Season M3 Royale Pass

Sportskeeda की रिपोर्ट के मुताबिक, नया M3 RP सीजन 17 सितंबर से 19 सितंबर के बीच रिलीज किया जा सकता है। इसके लिए एलीट रॉयल पास की कीमत 360 UC रखी जा सकती है। वहीं, एलीट रॉयल पास प्लस की कीमत 960 UC हो सकती है। लीक रिपोर्ट के मुताबिक, नया सीजन फूड आइटम्स पर आधारित हो सकता है। लीक में फ्रेंच फ्राई हेडगियर देखा जा सकता है। Also Read - BGMI ने जारी किया लेटेस्ट पैच नोट, रिस्टार्ट करें गेम दूर हो जाएंगी ये दिक्कतें

अपकमिंग सीजन में मिलने वाले रिवार्ड्स की बात करें तो इसमें रैबिट सेट, Golden Kar98k, Golden M16A4 के साथ कई और आइटम्स मिल सकते हैं। प्लेयर्स को ये सभी रिवार्ड्स Season 3 Royale Pass के साथ मिलेंगे। जिन प्लेयर्स को पिछले RP सीजन में रिवार्ड नहीं मिले हैं, उन्हें M3 Royale Pass ट्रेजर रिवार्ड सेक्शन में वो रिवार्ड्स दिखेंगे। Also Read - Free Fire Max या BGMI: एक धांसू तो दूसरा धमाकेदार, जानें कौनसा बैटल रॉयल गेम है सबसे अच्छा

BGMI C1S2 टियर के रिवार्ड्स

Bronze Tier reward: 200 silver fragments.

Silver Tier reward: 400 silver fragments.

Diamond Tier Reward: BGMI डायमंड टियर प्लेयर्स को C1S2 Groza स्किन रिवार्ड के तौर पर मिलेगा। इसके टेक्स्चर फिलहाल उपलब्ध नहीं है, लेकिन जल्द ही इसे अपडेट किया जा सकता है। Groza स्किन के साथ प्लेयर्स को 1000 सिल्वर फ्रेगमेंट्स दिए जा सकते हैं।

Ace Tier Reward: C1S2 Ace name tag C1S2 Ace title

Exclusive team-up effect: प्लेयर्स को इसके लिए 4200 टियर रैंकिंग प्वाइंट्स प्राप्त करना होगा। इसमें प्लेयर्स को 1600 सिल्वर फ्रेगमेंट्स मिलेंगे।