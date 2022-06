Qualcomm Technologies ने हाल में नए Battlegrounds Mobile India (BGMI) टूर्नामेंट Snapdragon ConQuest Mobile Open की घोषणी की है। यह सभी एस्पोर्ट्स प्रेमी और बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया प्लेयर्स के लिए है। टूर्नामेंट में प्लेयर्स विभिन्न क्वालीफायर राउंड में एक दूसरे का आमना-सामना करेंगे। टॉप 112 टीमें टूर्नामेंट के फाइनल स्टेज में 32 इन्वाइट की गई प्रोफेशनल टीमों को जॉइन करेंगी। आइये, डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ते हैं। Also Read - BGMI में 2.0 update के बाद आए कुछ नए और धांसू फीचर्स, जानें ये कैसे आपको दिलाएंगे जीत

BGMI Snapdragon ConQuest टूर्नामेंट के लिए प्री-हीट 30 मई, 2022 को शुरू हुआ था और टूर्नामेंट के लिए रजिस्ट्रेशन 9 जून को शुरू हो जाएंगे। टूर्नामेंट अक्टूबर की शुरुआत तक चलेगा। इस टूर्नामेंट में शामिल सभी टीमें एक दूसरे से 50,00,000 रुपये के प्राइज के लिए फाइट करेंगी। Also Read - BGMI Month 11 Royale Pass: कैसे पाएं रॉयल पास और रिवॉर्ड, जानें सभी डिटेल

BGMI के इस टूर्नामेंट के विजेता को Snapdragon Pro Series के फाइनल में खेलने का मौका मिलेगा, जिसका आयोजन हैदराबाद में Qualcomm Technologies और ESL Gaming मिलकर करेंगे। Also Read - Battlegrounds Mobile India (BGMI) में Ace Tier तक पहुंचने के लिए इन टिप्स का करें यूज, नहीं होगी कोई परेशानी

SNAPDRAGON CONQUEST MOBILE OPEN is right around the corner.

It’s your time to become the biggest esports sensation.

Registrations open on 09/06/2022!#SnapdragonConquest #bgmi #AscendToGlory pic.twitter.com/18d1FLCEqj

