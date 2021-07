Battlegrounds Mobile India और COD Mobile में हैं 5 बड़े अंतर, जानें पूरी डिटेल

Battlegrounds Mobile India यानी BGMI और Call of Duty यानी COD मोबाइल गेम्स की लिस्ट में सबसे ऊपर है। ये दोनों बेहतरीन बैटल रॉयल्स गेम्स हैं। ये दोनों शूटिंग बेस गेम्स हैं, जिसे प्लेयर्स काफी इंज्यॉव करते हैं। ये दोनों गेम दिखने और खेलने में लगभग एक जैसे लगते हैं लेकिन इन दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। आइए हम आपको बताते हैं कि इन दोनों बैटल रॉयल गेम्स में क्या अंतर है। Also Read - Call of Duty: Mobile latest Redeem Code से फ्री में मिलेगा Forbidden Weapon, जानें कैसे करें रिडीम

1. Weapons

BGMI और COD में एक बड़ा अंतर वेपन्स का है। दोनों गेम के वेपन्स में थोड़ा अंतर देखा जाता है। BGMI प्लेयर्स को लंबी दूरी की इंगेंजमेंट्स में SMG वेपन का उपयोग करने देता है लेकिन COD Mobile अपने प्लेयर्स को ऐसा नहीं करने देता। इसमें प्लेयर्स को अच्छा गेमप्ले दिखाने के लिए वेपन्स का सही उपयोग करना होगा।

2. Maps

Battlegrounds Mobile India और COD Mobile में दूसरा सबसे बड़ा अंतर मैप्स का होता है। नए गेम बीजीएमआई में मैप्स का अलग है, जो सीओडी मोबाइल से थोड़ा बड़ा है। BGMI में Erangle, Sanhok, और Miramar जैसे नक्शे हैं, जबकि डेवलपर्स इस गेम में नए नक्शे भी पेश कर सकते हैं।

दूसरी ओर, COD Mobile एक सीजन से दूसरे सीजन में अलग-अलग मैप लॉन्च करता है। इससे प्लेयर्स को नया सीजन एक नए गेम जैसा लगता है और उन्हें कई मैप्स में से अपना पसंदीदा मैप चुनने का मौका भी मिलता है। कुछ मैप्स के नाम Nuketown, Killhouse, Takeoff आदि हैं।

3. Graphics

किसी भी बैटल गेम में ग्राफिक्स का रोल काफी खास होता है। BGMI और COD Mobile के ग्राफिक्स में भी थोड़ा अंतर है। BGMI एक नया गेम है और पुराने सभी बैटल गेम्स के ग्राफिक्स फीडबैक्स के अनुसार इस गेम के ग्राफिक्स में काफी सुधार किया गया है। वहीं सीओडी मोबाइल में कुछ शानदार ग्राफिक्स हैं जो शायद सबसे अच्छे और गेमर्स का ध्यान आकर्षित करते हैं।

4. Game Modes

इन दोनों गेम्स में अगला अंतर गेम मोड्स का है। जब बीजीएमआई की बात आती है, तो प्लेयर्स क्लासिक बैटल रॉयल, आर्केड, इवोग्राउंड और एरिना गेम मोड का आनंद ले सकते हैं। ये सभी विभिन्न प्रकार के PvP मैच हैं, जिन्हें चुनकर प्लेयर्स मैच खेल सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्लेयर्स एरिना मोड में टीम बना सकते हैं और अन्य टीमों के खिलाफ 5v5 मैच खेल सकते हैं।

सीओडी मोबाइल प्लेयर्स को फ्रंटलाइन, टीम डेथमैच, डोमिनेशन, सर्च एंड डिस्ट्रॉय, गनफाइट, किल कन्फर्म, हार्डपॉइंट और फ्री फॉर ऑल जैसे गेम मोड प्रदान करता है। इन गेम मोड के अलग-अलग उद्देश्य हैं जिसमें प्लेयर्स को जीतने के लिए अच्छा खेल दिखाना होता है।

5. Gameplay

अंत में, गेमप्ले एक और अंतर है जो प्लेयर्स बीजीएमआई और सीओडी मोबाइल खेलते समय देखेंगे। COD मोबाइल की तुलना में BGMI में धीमी गति का गेमप्ले है।

जबकि प्लेयर्स बीजीएमआई में हॉट ड्रॉप जगहों पर उतरने पर रोमांच और उत्साह का अनुभव कर सकते हैं, गेम के बीच का हिस्सा स्लो होता है। दूसरी ओर, सीओडी मोबाइल बहुत तेज और एक्शन से भरपूर है। मैच के दौरान खेल में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो प्लेयर्स को हमेशा सस्पेंस में बनाकर रखता है और खेल को दिलचस्प बनाता है।