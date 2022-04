Krafton ने कुछ समय पहले 2022 BGMI Esoprts Season के पहले टूर्नामेंट Battlegrounds Mobile India (BMOC) की घोषणा कर दी थी। तब से फैन्स इसका काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्राफ्टन मुख्य टूर्नामेंट से पहले प्रैक्टिस मैच के तौर पर BMOC The Grind का आयोजन कर रहा है। Also Read - BMOC - The Grind के विनर को मिलेंगे 1.5 लाख रुपये, जानें BGMI टूर्नामेंट की डिटेल

इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्वालीफायर और लीग स्टेज में कई टीमें एक दूसरे का आमना-सामना कर चुकी हैं। अब इस टूर्नामेंट के फाइनल स्टेज की बारी है। आइये, फाइनल स्टेज में शामिल होने वाली टीमें, फॉर्मेट और शेड्यूल की डिटेल नीचे दी गई है। Also Read - Battlegrounds Mobile India के 5 खतरनाक वेपन, दुश्मनों को मारकर गेम जीतने में करते हैं मदद

BMOC The Grind Finals

क्वालीफायर की टॉप 24 टीमों ने फाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए चार दिनों तक एक-दूसरे का आमना-सामना किया। कुछ इनवाइट की गई टीमों तो अपने फैन्स की उम्मीदों पर खरी उतरीं। वहीं, कुछ टीमें ने अपनी फैन्स की उम्मीदों को तोड़ दिया। BMOC The Grind के फाइनल में पहुंचने वाली 16 BGMI Esports टीमों की लिस्ट नीचे दी गई है। Also Read - BGMI के लिए आया नया Arena: Assault मोड, जानें क्या है खास?

OR Esports- 2 चिकन डिनर के साथ हासिल किए 199 पॉइंट

Team Insane- 1 चिकन डिनर के साथ हासिल किया 162 पॉइंट)

Entity Gaming- चिकन डिनर के साथ 161 पॉइंट

Chemin Esports- 3 चिकन डिनर के साथ हासिल किए 160 पॉइंट

Team XO- 1 चिकन डिनर के साथ पाए 160 पॉइंट

Team XSpark- 3 चिकन डिनर के साथ मिले 150 पॉइंट

Skylightz Gaming- 1 चिकन डिनर के साथ मिले 148 पॉइंट

GodLike Esports- 1 चिकन डिनर के साथ प्राप्त किए 145 पॉइंट

Team Mayhem- 135 पॉइंट के साथ हासिल किए 2 टिकन डिनर

Hyderabad Hydras- 135 पॉइंट

Team SouL- 130 पॉइंट के साथ 2 चिकन डिनर

Global Esports- 126 पॉइंट के साथ 1 चिकन डिनर

Orangutan- 125 पॉइंट के साथ 1 चिकन डिनर

TSM- 124 पॉइंट के साथ 1 चिकन डिनर

Nigma Galaxy- 121 पॉइंट हासिल किए 3 चिकन डिनर

R Esports- 107 पॉइंट

7 अप्रैल से शुरू हो गया था मैच

प्रैक्टिस टूर्नामेंट 31 मार्च को क्वालिफायर के साथ शुरू हुआ थी और फिर लीग स्टेज का आयोजन 7 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच किया गया था। दो स्टेज के बाद टूर्नामेंट के फाइनल 14 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच आयोजित होने वाले हैं। लीग स्टेज की टॉप 16 टीमों ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है और चार दिनों में कुल 24 कस्टम मैचों में भिड़ेंगी। 24 मैचों के अंत में सबसे अधिक पॉइंट पाने वाली टीम को BMOC द ग्राइंड के चैंपियंस बन जाएगी।