Battlegrounds Mobile India (BGMI) बड़े लम्बे इंतजार के बाद इंडिया के पबजी फैन्स के लिए आया। एक महीने तक बीटा मोड में चलने के बाद पिछले हफ्ते गेम का फाइनल बिल्ड एंड्राइड डिवाइस के लिए लॉन्च हो गया। iOS यूजर अभी भी गेम का वेट कर रहे हैं मगर गूगल प्ले स्टोर पर इस गेम को अब तक 1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया ने इसे सेलिब्रेट करने के लिए गेम के अन्दर एक लॉन्च पार्टी भी रखी थी। मगर लगता है कि यह बैटल रोयाल गेम अभी धीमा पड़ने के मूड में नहीं है। Also Read - iOS डिवाइस वालों के लिए इस दिन लॉन्च होगा Battlegrounds Mobile India, जानें खास बातें

गेम ने एक ओपन Esports टूर्नामेंट का ऐलान किया है जो सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के लिए होगा। वैसे भी बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया भारत के लिए एक्सक्लूसिव गेम है इसलिए इससे जुड़े सभी टूर्नामेंट भी भारत तक ही सीमित रहेंगे। BGMI ने अपने यूट्यूब चैनल से लेकर सभी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर एक छोटी सी क्लिप जारी की है जिसमें यह कह रहा है– Squad Up, मतलब कि सभी लोग अपने स्क्वाड के साथ तैयार हो जाइए। आप इस क्लिप को नीचे लगे हुए वीडियो में देख सकते हैं: Also Read - Battlegrounds Mobile India का The Launch Party टूर्नामेंट, मिलेगा 6 लाख का इनाम

Battlegrounds Mobile India Esports tournament

बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया ने टीजर वीडियो क्लिप के साथ में Esports टूर्नामेंट का ऐलान किया और साथ ही एक लिंक भी साझा की जो इनकी वेबसाइट के Esports पेज पर ले जाती है। मगर यह पेज अभी चल नहीं रहा है। इसलिए इससे जुडी कोई भी दूसरी जानकारी नहीं मिल पाई है। बस इतना तय है कि Krafton जल्द ही इस इंडिया-एक्सक्लूसिव बैटल रोयाल टूर्नामेंट को होस्ट करेगा और आने वाले दिनों में इससे जुड़ी डिटेल शेयर करेगा।

इस Esports टूर्नामेंट से जुड़ी सभी जानकारी बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की वेबसाइट के इसी हिस्से में मिलेंगी। टूर्नामेंट कब होगा, इसमें कौन हिस्सा ले सकता है और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, ये सब जानने के लिए आप इस वेबसाइट पर यहां क्लिक करके पहुंच सकते हैं।