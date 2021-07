Battlegrounds Mobile India में हर प्लेयर का अलग गेमिंग स्टाइल है और इनकी स्किल इन्हें पायदान पर ऊपर लेकर जाती है। बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद ही एक प्लेयर गन की रिकॉइल को संभालना सीखता है। जितनी अच्छी तरीके से रिकॉइल हैंडल होगी उतने ही अच्छे तरीके से फाइट में निशाना लग पाएगा। इसी रिकॉइल को हैंडल करने के लिए बहुत सारे प्लेयर Gyroscope का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। Also Read - Battlegrounds Mobile India में कैसे मिलेगा Bromance वाला सिनर्जी टाइटल?

क्या है Gyroscope

Gyroscope आपके स्मार्टफोन में लगा हुआ वो सेन्सर है जो गेम को आपके फोन की मूवमेंट के बारे में बताता है। Battlegrounds Mobile India में आप Gyroscope ऑन करने के बाद कैमरा ऐंगल को अपने फोन के मूवमेंट के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। इसे आप मोशन कंट्रोल की तरह समझ सकते हैं। Also Read - Battlegrounds Mobile India में PUBG Mobile वाले ये 5 गन स्कीन मिलने हैं मुश्किल

Gyroscope कैसे हैंडल करता है aim

जब आप गन फायर करते हैं तो उसके रिकॉइल की वजह से निशाना अपनी जगह से हट जाता है। आपको फायर करते हुए लगातार निशाने को सही करते रहना पड़ता है। एक मोबाइल पर ऐसा करना आसान नहीं होता। ऐसे में Gyroscope की मदद से आप रिकॉइल के हिसाब से फोन को हिलाकर निशाने को एक जगह पर रोक सकते हैं। Also Read - BGMI vs Free Fire: कौन-सा गेम है बेहतर? जानिए किसमें मिलते हैं कितने मैप और हथियार

Gyroscope को कैसे करना है चालू

Battlegrounds Mobile India को चालू करने के बाद नीचे की तरफ दिए हुए Settings में जाइए और फिर Basic टैब में जाइए। यहां आपको Gyroscope लिखा हुआ मिलेगा। इसके नीचे तीन ऑप्शन होंगे— Always on, Scope on, Close।

यहां क्लोज वाला ऑप्शन पहले से सेलेक्ट होगा। इसे हटाकर पहले या दूसरे ऑप्शन को चुन लीजिए। पहले ऑप्शन पर सेलेक्ट करने पर Gyroscope हर वक्त काम करेगा और दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करने पर स्कोप ऑन करने पर ही Gyroscope चालू होगा।

Gyroscope ऑन करने के बाद आपको गेम खेलते हुए अपने फोन को काफी स्टेबल रखना पड़ेगा वरना ये पूरे वक्त हिलता–डुलता पता चलेगा। थोड़ी प्रैक्टिस से आप इसे मास्टर कर सकते हैं।