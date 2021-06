साउथ कोरिया की वीडियो गेम डेवलेपर कंपनी KRAFTON ने BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए भारतीय गेमर्स का धन्यवाद किया है। बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के लिए पहले दिन 7.6 मिलियन भारतीय गेमर्स ने प्री-रजिस्ट्रेशन किया है। इसके अलावा पिछले दो हफ्तों में 20 मिलियन से ज्यादा भारतीय यूजर्स बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के लिए रजिस्टर कर चुके हैं। Also Read - How to report hackers in Free Fire: गेम में चीटिंग से हैं परेशान? यहां करें रिपोर्ट

Krafton, Inc. के सीईओ CH Kim ने भारतीय यूजर्स के इस शानदार रिस्पॉन्स पर कहा कि 'हम 2017 से BATTLEGROUNDS IP पर भारतीय गेमर्स के मिले रिस्पॉन्स का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बैटलग्राउंड आईपी को दुनिया भर के खिलाड़ियों से प्यार और प्रशंसा मिली है, और क्राफ्टन इस प्यार और भरोसे को आगे भी बढ़ाता जाएगा। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया में जरिए भी क्राफ्टन ने भारतीय गेमर्स का दिल जीतने की कोशिश कर रही है'।

कैसे करें प्री-रजिस्ट्रेशन

BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA के लॉन्च डेट की ऑफिशियल घोषणा अभी तक नहीं हुई है लेकिन एंड्रॉयड फैन्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पर रजिस्ट्रेशन लिंक उपलब्ध है। हालांकि एप्पल डिवाइस के लिए अभी तक प्री-रजिस्ट्रेशन लिंक जारी नहीं किया गया है। आइए हम आपको बताते हैं कि बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन कैसे करना है।

स्टेप 1: अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर गूगल प्ले स्टोर पर खोलें और उसमें Battlegrounds Mobile India को सर्च करें।

स्टेप 2: ‘Pre-Register’ ऑप्शन पर क्लिक करें।

हमने बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का प्री-रजिस्ट्रेशन लिंक यहां शेयर किया है। अगर आपको गूगल प्ले स्टोर पर गेम नहीं मिल रहा है तो इस लिंक को क्लिक करें।

अब आपका BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA.के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा और इसके लिए आपको कुछ रिवॉर्ड्स भी गेम के लॉन्च होने के बाद दिए जाएंगे।

रजिस्ट्रेशन पेज ना खुलने पर क्या करें

अगर आपके फोन में गूगल प्ले स्टोर पर प्री-रजिस्ट्रेशन पेज नहीं खुल रहा है या बार-बार उसमें कुछ एरर दिखाई दे रहा है तो आप नीचे लिखे हुए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

स्टेप 1: गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऐप सेटिंग में जाएं।

स्टेप 2: Family Option -> Parental Control -> On -> Apps and Games -> अब Rated for 3+ के लिए सेट करें।

अब इस लिंक पर जाएं

http://bit.ly/battlegroundsmobileindia

इस गेम के लिए कंपनी ने उम्र सीमा लगाई है। यह 16 साल से ऊपर वाले यूजर्स के लिए ही उपलब्ध होगा। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपको अपने पेरेंट्स या किसी अभिभावक का मोबाइल नंबर देकर उसे वेरिफाई कराना होगा।