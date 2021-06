BanBattlegroundsPUBG Twitter पर टॉप ट्रेंड, Battlegrounds Mobile India की लॉन्चिंग पर लगेगा 'ग्रहण'?

Battlegrounds Mobile India की लॉन्चिंग पर ग्रहण लग सकता है। पिछले कुछ दिनों से के इस बैटल रॉयल गेम के बैन होने की मांग उठ रही है। कई सांसद, विधायक के अलावा राजनीति से जुड़े लोग इस गेम को बैन करने की मांग कर रहे हैं। माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट पर #BanBattlegroundsPUBG टॉप ट्रेंड में बना हुआ है। कई यूजर्स इस गेम को बैन करने की मांग कर रहे हैं। Also Read - Facebook ने की Messenger के लिए इन तीन नए फीचर्स की घोषणा, जानें कैसे कर सकते हैं इनका उपयोग

गेम बनाने वाली कंपनी Krafton ने भारतीय यूजर के लिए गेम को पिछले दिनों ही लॉन्च करने की घोषणा की है। यह पिछले साल भारत में बैन हुए का भारतीय वर्जन है। इस बैटल रॉयल गेम को पिछले महीने 18 मई को पर प्री-रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध कराया गया है। अभी तक 20 मिलियन यानि 2 करोड़ से भी ज्यादा प्लेयर्स इस गेम को प्री-रजिस्टर कर चुके हैं। Also Read - Battlegrounds Mobile India का आया नया पोस्टर, फैन्स ने ढूंढ निकाली रिलीज डेट

पिछले साल सितंबर में भारत सरकार ने 69A के उल्लंघन की वजह से PUBG Mobile समेत कई चीनी ऐप्स को बैन किया था। जिसके बाद से प्लेयर्स इसके दोबारा लॉन्च करने का इंतजार कर रहे हैं। नवंबर 2020 में कंपनी ने इसे के नाम से लॉन्च करने की घोषणा की थी। हालांकि, घोषणा के कई महीने बाद इस गेम के लॉन्च को लेकर कोई अपडेट नहीं आई। पिछले महीने Krafton ने गेम का नाम बदल कर Battlegrounds Mobile India रखने की घोषणा की।

इसके बाद गेम का टीजर जारी किया गया। हाल ही में इस गेम का ट्रेलर भी रिलीज किया गया है। कंपनी लगातार इस गेम के लॉन्च के बारे में सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट कर रही है। हाल ही में कंपनी ने अपने पोस्ट में गेम के लॉन्च डेट को एक पहेली के माध्यम से टीज किया है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि Battlegrounds Mobile India को 18 जून को लॉन्च किया जा सकता है।

Many prominent leaders MP & MLAs have written to GOI to #BanBattlegroundsPUBG raising concerns over security & data theft by Krafton & Tencent. I request @narendramodi ji @rsprasad @KirenRijiju to take strict action against Chinese company@arvindharmapuri https://t.co/IwzUFeFURO

— Ashok Nete 🇮🇳 (@AshokNeteMP) June 11, 2021