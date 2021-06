Battlegrounds Mobile India का नया वीडियो टीजर जारी, दिखी PUBG Mobile वाली गाड़ी

Battlegrounds Mobile India की लॉन्चिंग जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, कंपनी इसके नए टीजर जारी कर रही है। बनाने वाली कंपनी के इस बैटल रॉयल गेम का नया वीडियो टीजर जारी हुआ है। इस वीडियो टीजर में में मिलने वाले Hill Climbing Vehicle दिखा है। 15 सेकेंड के इस वीडियो टीजर में Erangle Maps के पहाड़ी क्षेत्र में चलने वाली गाड़ी को टीज किया गया है। Also Read - PUBG New State कब होगा लॉन्च? आ गई आधिकारिक जानकारी

इससे पहले भी Krafton ने इस गेम के कई और वीडियो टीजर जारी किए हैं, जिनमें मैप्स, वीपन्स आदि के बारे में जानकारी सामने आई है। PUBG Mobile के इस भारतीय वर्जन बैटल गेम को 18 जून को लॉन्च किया जा सकता है। इसे पर प्री-रजिस्ट्रेशन के लिए पिछले महीने उपलब्ध कराया गया था। गेम को अब तक 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने प्री-रजिस्टर किया है।

Battlegrounds Mobile India के Google Play Store पर लिस्ट होती ही पहले दिन 7.6 मिलियन (76 लाख) से ज्यादा यूजर्स ने प्री-रजिस्ट्रेशन कराया था। Krafton, Inc. के CEO CH Kim ने भारतीय यूजर्स के इस शानदार रिस्पॉन्स पर कहा कि 'हम 2017 से Battlegrounds IP पर भारतीय गेमर्स के मिले रिस्पॉन्स का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। Battlegrounds IP को दुनिया भर के खिलाड़ियों से प्यार और प्रशंसा मिली है, और क्राफ्टन इस प्यार और भरोसे को आगे भी बढ़ाता जाएगा। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया में जरिए भी क्राफ्टन ने भारतीय गेमर्स का दिल जीतने की कोशिश कर रही है'।

Battlegrounds Mobile India ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से गेम का नया वीडियो टीज किया है। वीडियो में कंपनी ने PUBG Mobile की याद दिलाते हुए Vehicle टीज किया है। 15 सेकेंड के वीडियो में PUBG Mobile के Erangle Map में इस्तेमाल किए जाने वाले Hill Climbing Vehicle UAZ की झलक दिखाई है। इस व्हीकल के इंटीरियर पार्ट्स को वीडियो में दिखाया गया है। Battlegrounds Mobile India में प्लेयर्स को PUBG Mobile की तरह ही गेम-प्ले एक्सीपिरियंस मिलेगा।

Keep your seatbelts fastened! The vehicle advantage is all you need for ruling the Battlegrounds! ❤️‍🔥

UAZ holds a special place in our hearts and we cannot wait to drive around in the Battlegrounds! 🚙

Get your squad and Pre-Register now#BATTLEGROUNDSMOBILEINDIA pic.twitter.com/U8c9vJIU67

— BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA (@BattleMobile_IN) June 4, 2021