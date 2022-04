BMOC The Grind के पहले दिन Team OX रही टॉप पर, जानें किसे मिले कितने पॉइंट

BMOC The Grind शुरू हो गया है। यह Battlegrounds Mobile India Open Challenge के लिए हो रहे प्रैक्टिस मैच हैं। BMOC The Grind टूर्नामेंट की शुरुआत कल यानी 31 मार्च से हो गई है और इसके पहले दिन टीम OX का जलवा देखने को मिलेगा। इसने 3 मैचों में 69 पॉइंट हासिल किए। Team OX के अलावा पहले दिन Team Soul ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसे कुल 51 पॉइंट मिले। Also Read - Battlegrounds Mobile India Open Challenge (BMOC) The Grind: आज से शुरू हो रहा टूर्नामेंट, जानें कहां देख पाएंगे आप

इनके अलावा FS टीम 44 पॉइंट से तीसरे स्थान पर और Esports टीम 38 पॉइंट से चौथे स्थान पर रही। GodLike Esports के लिए दिन कुछ खास नहीं रहा। इसने 15 पॉइंट के साथ 22वां स्थान हासिल किया। 7Sea और Hyderabad Hydras टीमें 35 और 33 पॉइंट से क्रमश: 7वें और 8वें स्थान पर रही। टूर्नामेंट के पहले दिन की पूरी रैंकिंग जानने के लिए नीचे पढ़ें।

BMOC The Grind First Day Details

फैन्स की पसंदीदा TSM टीम की बात करें तो इसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। इसने अपने 3 मैचों में केवल एक किल हासिल किया। वहीं, Hydra Officials के लिए भी BMOC The Grind टूर्नामेंट का पहला दिन कुछ खास नहीं था। इसे केवल 2 पॉइंट मिले। क्वालीफायर में कुल 24 मैचे होंगे। प्रत्येक टीम 12 मैच खेलेगी। टॉप 24 टीमें लीग स्टेज में पहुंचेगी।

BMOC The Grind: पहला मैच

BMOC The Grind का पहला मैच ग्रुप ए और ग्रुप बी के बीच खेला गया था, जिसमें 15 फ्रैग्स के साथ Chemin Esports ने जीत हासिल की। 11 किल्स के साथ Team Soul दूसरे स्थान पर रही। मैच में CES ने केवल 6 किल्स पाए।

BMOC The Grind: दूसरा मैच

दूसरे मैच में Team OX ने 35 पॉइंट हासिल किए। इसमें 20 पॉइंट एलीमिनेशन से मिलें। इनके स्टार प्लेयर Fierce ने 7 फिनिश लिए। मैच के दौरान Global Esports ने 19 पॉइंट हासिल किए। ओमेगा के नेतृत्व में टीम सोल 3 पॉइंट के साथ नौवें स्थान पर रही।

BMOC The Grind: तीसरा मैच

Team Soul ने Sanhok Map पर 25 पॉइंट के साथ तीसरा मैच जीता। Global Esports को एक बार फिर दूसरा स्थान मिला। GodLike 2 पॉइंट के साथ 12वें स्थान पर रही। 4 फिनिश के साथ Aceblack को MVP का खिताब मिला। IGL Sensei ने भी 6 किल्स हासिल किए। इस मैच में Team Mayhem ने 20 पॉइंट अपने नाम किए।

BMOC The Grind: चौथा मैच

Erangel में चौथा मैच ग्रुप बी और सी के बीच हुआ था। इसमें Team OX ने 18 किल्स के साथ जीत हासिल की। 6 किल्स के साथ Fierce मैच का MVP बना।

BMOC The Grind: पांचवां और छठा मैच

पांचवें और छठे मैच में क्रमशः FS और टीम X Spark ने जीत हासिल की। इस जीत के साथ टीम X Spark ने दिन का अंत छठे स्थान पर किया। टीम XO पहले ही छठे मैच से बाहर हो गई थी और उसे एक अंक मिला था।