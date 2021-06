Battlegrounds Mobile India के लॉन्च का इंतजार करोड़ों मोबाइल गेमर्स कर रहे हैं मगर शायद यह इतना आसान नहीं होने वाला है। कुछ इंडियन पॉलिटिशियंस ने इस गेम पर सवाल उठाए हैं जिनमें नई एंट्री निजामाबाद लोक सभा MP Arvind Dharampuri ने ली है। Also Read - How to Use PUBG Mobile Redeem Codes in June 2021: पबजी रिडीम कोड्स को यूज करना है आसान, जानें तरीका

धरमपुरी ने बैटलग्राउंड्स को लेकर IT मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद को लेटर लिखा है। यह लेटर साफ तौर पर गेम के बैन की मांग नहीं करता है मगर गेम से जुड़ी दिक्कतों को हाईलाइट करता है। Zee News की रिपोर्ट के मुताबिक धरमपुरी ने यह लेटर 2 जून को भेजा था जिसमें इन्होंने बताया कि इन्हें Battlegrounds Mobile India के खिलाफ निजामाबाद के सोशल ऐक्टिविस्ट साई कुमार का रीप्रेजेंटेशन मिला है।

Battlegrounds Mobile India को लेकर क्या दिक्कत बताई MP ने?

MP ने लेटर में बताया कि Battlegrounds Mobile India भारतीय प्लेयर्स का डेटा इंडिया और सिंगापुर में स्टोर करेगा। मगर यह इस डेटा के इंटरनैशनल ट्रान्सफर को अनुमति भी देता है।

MP ने यह भी कहा कि Battlegrounds Mobile India भारत के लिए एक्स्क्लूसिव है मगर गेम के Terms of Service गेम कम्पनी Krafton की होम कंट्री साउथ कोरिया के कानून के तहत काम करेंगे। इसके अलावा MP ने केंद मंत्री से Krafton के इन्वेस्टमेंट और चायनीज कम्पनी Tencent के साथ इसके अग्रीमेंट की स्क्रूटिनी की भी मांग की है।

पहले भी उठ चुके हैं बैटलग्राउंड्स पर सवाल

Battlegrounds Mobile India जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। यह गेम PUBG Mobile का इंडियन वेरिएंट है जिसे Krafton ने देश में पबजी बैन के बाद बनाया है। इस गेम के प्री-रजिस्ट्रेशन पिछले महीने शुरू हुए थे और इसकी पॉप्युलैरिटी इस कदर है कि अब तक गूगल प्ले स्टोर पर इसे 2 करोड़ से ज्यादा लोग प्री-रजिस्टर कर चुके हैं। मगर कुछ इंडियन पॉलिटिशियंस Battlegrounds Mobile India के बैन की मांग कर रहे हैं।

अरुणाचल प्रदेश के MLA Ninong Ering ने केंद्र सरकार से गेम को बैन करने की मांग की थी। इन्होंने आरोप लगाया था कि गेम की लॉन्चिंग के साथ क्राफ्टन भारतीय कानून को दरकिनार कर रहा है। MP Abhishek Singhvi ने भी Battlegrounds Mobile India को भारत में बैन करने की मांग की थी। इनका कहना है कि इस गेम के लॉन्च के साथ चायनीज कम्पनी Tencent की फिर से इंडिया में वापसी हो जाएगी।