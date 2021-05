Battlegrounds Mobile India जल्द हो सकता है लॉन्च, नई रिपोर्ट में खुलासा

Battlegrounds Mobile India के प्री-रजिस्ट्रेशन गूगल प्ले स्टोर पर 18 मई से शुरू हुए हैं और तब से ही फैन्स इसके लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हैं। बीते दिनों गेम की लॉन्च डेट को लेकर कई खबर आईं। कुछ रिपोर्ट्स गेम की रिलीज डेट 10 जून बता रही हैं और कुछ 18 जून। अब एक ताजा खबर के मुताबिक Krafton का नया बैटल रोयाल गेम इंडिया में जून के तीसरे हफ्ते में लॉन्च होगा। Also Read - Battlegrounds Mobile India Maps होंगे PUBG Mobile जैसे, गेम ट्रेलर और पोस्टर से हुआ खुलासा

ये रिलीज विंडो टीम Solomid के कोच और कॉन्टेंट क्रिएटर अभिजीत अंधारे की तरफ से आयी है जिन्हें घातक के नाम से जाना जाता है। इन्होंने Twitter पर पोस्ट लिखी जिसमें इन्होंने बस Battlegrounds Mobile India का नाम लिखा और नीचे "जून का तीसरा हफ्ता" लिखा।

BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA

Third week of June ❤️💪🏻✌🏻

— Abhijeet Andhare (@GHATAK_official) May 25, 2021