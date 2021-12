Battlegrounds Mobile India Series 2021 का मिनी टूर्नामेंट द ग्रिंड शुरु हो गया है। इसकी शुरुआत आज यानी 2 दिसंबर से हो गई है। इसके लिए कुल 32 टीम को इनवाइट किया गया है। उन्हें 8-8 टीमों के 4 ग्रुप A, B, C और D में बांटा गया है। Also Read - BGMI बना साल का Best Game, मगर प्लेयर्स ने Free Fire MAX को किया सबसे ज्यादा पसंद

ये टीमें इस मिनी टूर्नामेंट में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगी। हमने यहां इस आर्टिकल में शामिल होने वाली टीमें और टूर्नामेंट का फॉर्मेट बताया गया है। Also Read - Google Play Store ने अनाउंस किए 2021 के Best Apps और Games, जानें इस साल किन ऐप्स ने मारी बाजी

Battlegrounds Mobile India Series 2021 The Grind Format

टूर्नामेंट का स्टेज लीग 2 से 10 दिसंबर, 2021 तक चलेगा। वहीं, फाइनल स्टेज 11 और 12 दिसंबर को होगा। लीग स्टेज में 32 टीमें को 8-8 के 4 ग्रुप में बांटा गया है और ये इन राउंड फॉर्मेट में 6 दिन खेलेंगी। इसमें रोज 3 मैप पर 4 क्लासिक और 1 फन मैच खेला जाएगा। 32 में से टॉप 16 टीमें लीग स्टेज के अंतिंग दिन फाइनल स्टेज के लिए आगे बढ़ेंगी। Also Read - Battlegrounds Mobile India Series (BGIS 2021) के फॉर्मेट और शेड्यूल का हुआ ऐलान, 1 करोड़ रुपये का होगा ग्रैंड Prize Pool

इसके बाद फाइनल्स में टॉप 16 टीमें 11 और 12 दिसंबर को 10 मैच की सीरीज में फेस ऑफ करेंगी। अंत में टॉप टीम विजेता घोषित होगी।

BGIS: The Grind के लिए इन टीमों को किया गया इंवाइट

Group A

1. Velocity Gaming

2. Chemin Esports

3. Hydra Official

4. Team XO

5. Team Forever

6. Team Insane

7. AXOM Esports

8. Orgless5

Group B

1. Global Esports

2. Marcos Gaming

3. Team SOUL

4. Nigma Galaxy

5. Blind

6. Hyderabad Hydras

7. True Ripper

8. Orangutan Esports

Group C

1. Team Mayhem

2. 8 BIT

3. 7Sea Esports

4. Skylightz Gaming

5. Revenant Esports

6. Godlike

7. Enigma Gaming

8. Rivalry Esports

Group D

1. OR Esports

2. BurnX Official

3. Team X Spark

4. Force One Esports

5. Reckoning Esports

6. TSM

7. Udog India

8. Team Incognito

यह देखना दिलचस्प होगा कि टूर्नामेंट की पसंदीदा टीम एक्स स्पार्क और गॉडलाइक अन्य टीमों के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करती हैं। स्क्रिम्स को बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया (BGMI) के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीम किया जाएगा।