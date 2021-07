Battlegrounds Mobile India एंड्राइड यूजर्स के लिए इस महीने के शुरु में लॉन्च हुआ था। इससे पहले यह गेम बीटा मोड में एक महीना चला था। क्राफ्टन के इस गेम को गूगल प्ले स्टोर पर 1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है मगर iOS यूजर अभी भी इसका इंतजार कर रहे हैं। BGMI India Series के अनाउंसमेंट के बाद भी iOS रिलीज का कोई पता नहीं है। मगर इसी बीच कई एंड्राइड यूजर गेम में एक दिक्कत बता रहे हैं। इन्हें गेम चालू करने पर सर्वर बिजी का एरर दिखाई पड़ रहा है। ये क्यों आ रहा है और इसे कैसे ठीक करना है, हम आपको यहां पर यही बताएंगे Also Read - BGMI में बिना UC खर्च किए फ्री में पाएं Golden Eagle S12K गन स्कीन, जानें पूरा तरीका

Battlegrounds Mobile India server busy error

खबरों के मुताबिक, कई यूजर्स को गेम चालू करने पर यह एरर दिखाई पड़ रहा है– server is busy, please try again later. Error code: restrict area। इसका मतलब है, "सर्वर बिजी है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करिए। एरर कोड– प्रतिबंधित एरिया।" आइए जानते हैं इसके कारण और इन्हें रोकने के तरीके।

Sideload: गेम का साइज बड़ा होने की वजह से कई प्लेयर्स बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की APK फाइल के साथ-साथ OBB और Android data फोल्डर दूसरों से लेकर अपने फोन में ट्रांसफर कर के इनस्टॉल करते हैं। ऐसे प्लेयर्स में BGMI कई बार यह एरर दिखाने लगता है। इसे सही करने के लिए आपको गेम को डिलीट करके, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा।

Unsupported device: एंड्राइड डिवाइस के अलावा किसी और मशीन पर गेम को चलाने पर यह एरर देखा जा सकता है। इनमें एमुलेटर की मदद से कम्प्यूटर पर गेम चलाने वाले भी शामिल हैं।

देश के बाहर से गेम चलाना: Battlegrounds Mobile India के नाम से ही पता चलता है कि यह भारत के लिए एक्सक्लूसिव गेम है। अगर आप इसे देश के बाहर से एक्सेस करेंगे तो यह नहीं चलेगा। VPN का इस्तेमाल भी ऐसा एरर दिखा सकता है।