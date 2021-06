Battlegrounds Mobile India (BGMI) इस वक्त अर्ली ऐक्सेस मोड में है। आइफोन यूजर्स अभी इसका इंतजार कर रहे हैं मगर 50 लाख से ज्यादा Android यूजर्स इसका बीटा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। यह गेम PUBG Mobile का इंडियन वर्जन है जिसमें थोड़े-बहुत बदलाव हैं। इन बदलाव में से एक virtual simulation की वॉर्निंग भी है जो हर मैच में आती है। Also Read - Battlegrounds Mobile India: 50 से ज्यादा बेस्ट नाम और उन्हें बदलने का तरीका यहां से जानें

Battlegrounds Mobile India बार बार आपको यही चीज याद दिलाता है। सामने एक मैसेज आने के साथ-साथ हर बार एक आवाज भी आती है जो बताती है, “Battlegrounds Mobile India is not a real-world based game, but a survival simulation game set in a virtual world.” इसका मतलब कि बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया असली दुनिया पर आधारित गेम नहीं है। यह एक आभासी संसार दुनिया में सेट एक सर्वाइवल सिम्युलेशन गेम है। Also Read - Battlegrounds Mobile India: मैप डाउनलोड और मैच खेलने में हो रही दिक्कत, इस तरह करें ठीक

बैटलग्राउंड्स प्लेयर्स को भी यह भी कहता है कि गेम को खेलने में घंटों ना बिताएं और बार-बार ब्रेक्स लेते रहें। लेकिन अगर इन वॉर्निंग को बार-बार सुनकर आपको फ्रस्ट्रेशन होने लग गई है तो आप इन्हें बंद भी कर सकते हैं। इसके लिए नीचे लिखे हुए स्टेप्स को फॉलो करिए: Also Read - Battlegrounds Mobile India (BGMI) खेलने से पहले जान लें ये नियम, अकाउंट हो जाएगा परमानेंट बैन

Battlegrounds Mobile India में Simulation Game वॉर्निंग को कैसे बंद करें

स्टेप 1: बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को खोलिए और इसकी Settings में जाइए

स्टेप 2: अब सेटिंग्स के Basics सेक्शन में जाइए

स्टेप 3: यहां नीचे स्क्रोल करने पर आपको Spawn Island Broadcast मिलेगा। इसे डिसेबल कर दीजिए

बस इन्हीं तीन स्टेप्स से आपका काम हो जाएगा। मगर ध्यान रखिए ऐसा करने के बाद मैच चालू होने पर Simulation Game का वॉइस मैसेज तो आना बंद हो जाएगा लेकिन आपकी स्क्रीन पर वॉर्निंग तब भी लिखकर आएगी। स्क्रीन पर लिखे इस मैसेज को नहीं हटाया जा सकता। मैसेज सामने आने पर आपको बस ok बटन को टैप करना होगा जिसके बाद आपका गेम शुरू हो जाएगा।