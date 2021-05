Battlegrounds Mobile India का इंतजार फैन बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। गेम के प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू हुए काफी टाइम हो चुका है। Krafton की तरफ से गेम की रिलीज डेट अभी नहीं आई है मगर इस बात की पूरी उम्मीद है कि यह जून में लॉन्च में होगा। Also Read - PUBG Mobile Lite Season 25 की रिलीज डेट आई सामने, जानिए कैसे मिलेगा विनर पास

Battlegrounds Mobile India अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर गेम के पोस्टर और टीजर डाल रहा है जो हमें गेमप्ले के साथ-साथ दूसरी बहुत सारी जानकरियां दे रहे हैं। मगर बैटलग्राउंड्स की लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट कुछ हट कर है। आइए देखते हैं कैसे।

बैटलग्राउंड्स की नई पोस्ट PUBG Mobile की याद ताजा करा रही है। इस नए पोस्टर में सामने एक pan रखा हुआ है। पबजी खेलने वाले इस पैन से बखूबी वाकिफ हैं। इसमें Krafton ने टेक्स्ट भी लिख रखा है:

“Wake up, swipe, repeat? Pre-register now. You’re in for a treat!”