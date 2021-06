Battlegrounds Mobile India भारत में उन बीटा यूजर्स और टेस्टर्स के लिए खुल गया है, जिन्होंने पबजी मोबाइल को रिप्लेस करने वाले इस गेम को चेक करने के लिए डाउनलोड किया है। इस नए गेम के शुरुआती झलकियों से पता चलता है कि इस गेम में काफी सारी चीजें पबजी मोबाइल जैसी है। Also Read - Battlegrounds Mobile India (BGMI) Season 19 के रॉयल पास और रिवार्ड्स की जानकारी आई सामने

बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया कई यूनिक फीचर्स के साथ आता है। Krafton ने गेम में कई बदलाव किए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह PUBG Mobile से अलग है। इस आर्टिकल में हम आपको बताते हैं कि Battlegrounds Mobile India और पबजी मोबाइल में क्या अंतर है।

1. No Blood

पिछले साल पबजी मोबाइल के बैन होने के बाद से क्राफ्टन ने भारत सरकार के नियमों का पालन करते हुए गेम में कई बदलाव किए हैं। इस वजह से बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में प्लेयर्स को ब्लड यानी खून से रिलेटेड कोई चीजें नहीं दिखेगी। कंपनी का कहना है कि ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि खेल किसी भी तरह की हिंसा को बढ़ावा न दे। Also Read - Battlegrounds Mobile India अर्ली ऐक्सेस चंद घंटों में हो गया फुल, जल्द खुलेंगे नए स्लॉट

2. Finished not killed

बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया ने गेम में एक नया फीचर पेश किया है जहां अगर कोई खिलाड़ी गेम में मर जाता है, तो डिस्प्ले मैसेज पर Player has been ‘Finished’ लिखा हुआ आएगा जबकि PUBG Mobile में Player has been ‘Killed’ लिखा हुआ आता है।

3. In-game warnings

बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया में, प्लेयर्स को समय-समय नोटिफिकेशन्स मिलेगा कि “बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया वास्तविक दुनिया पर आधारित गेम नहीं है, यह वर्चुअल वर्ल्ड में सर्वाइव करने वाला एक Simulation Game है।” यह वार्निंग या नोटिफिकेशन्स गेमर्स को बार-बार यह याद दिलाने के लिए है कि यह सिर्फ एक फिक्शनल गेम है ताकि वो इसे गंभीरता से ना सोचें।

4. Can’t play with outside players

पबजी मोबाइल दुनिया भर के खिलाड़ियों को किसी भी मैच में ज्वाइन करने की अनुमति देता है। प्लेयर्स अलग-अलग सर्वर के जरिए जुड़ सकते हैं।

बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया में ऐसा नहीं है। इस गेम को खासतौर पर भारतीय गेमर्स के लिए बनाया गया है इसलिए भारतीय खिलाड़ी ही इस टाइटल के लिए फाइट करेंगे।

5. More responsive

PUBG मोबाइल की तुलना में बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया का गेमप्ले ज्यादा रिस्पॉन्सिव और फ्लूय्ड (responsive and fluid) है। इस गेम को एंड्रॉयड फोन पर अच्छे से रन कराने के लिए बनाया गया है। इसमें यूजर्स को काफी हाई लेवल ग्राफिक्स भी मिलेंगे।