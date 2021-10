Free Fire में इंडियन सर्वर के लिए बेस्ट हैं ये 5 बंडल, गेम जीतने में करेंगे मदद

Free Fire दुनियाभर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले बैटल रॉयल गेम में से एक है। इसमें गेमर्स को कई सारे आइटम्स जैसे वेपन, गन स्किन, पेट और बंडल मिलते हैं। प्लेयर्स आउटफिट और बंडल्स को काफी पसंद करते हैं। इन्हें इन-गेम शॉप से खरीदा जा सकता है। Also Read - Free Fire में इस महीने इंडियन सर्वर पर मौजूद ये 5 गन स्किन हैं बेस्ट, जानें डिटेल

हालांकि, इसके लिए गेमर्स को डायमंड खर्च करने पड़ते हैं, जो कि इन-गेम करेंसी है। इसके अलावा इन्हें इवेंट में रिवॉर्ड के तौर पर भी पाया जा सकता है। गेम में कई सारे बंडल होने के कारण गेमर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कौन सा बंडल लेना चाहिए। इस कारण हमने यहां अक्टूबर 2021 में मौजूद 5 बेस्ट फ्री फायर बंडल बताए हैं। Also Read - Free Fire में इस सप्ताह फ्री में पा सकते हैं शानदार Mind It इमोट, जानें कैसे

We Are Venom Streetwear set

We Are Venom Streetwear को गेम में Free Fire और Sony’s ‘Venom: Let There Be Carnage’ के कोलैब्रेशन के दौरान ऐड किया गया है। अन्य बंडल से अलग यह Chaos Quest Event में फ्री में रिवॉर्ड के तौर पर मिल रहा है। यह भी कोलैब्रेशन इवेंट का ही हिस्सा है। इसकी गेम में वापसी की कम ही संभावना है। इस कारण जो यूजर्स इसे पाना चाहते हैं, वो जल्द ही इसके लिए दावा कर सकते हैं। इस बंडल में We Are Venom Streetwear (Head), We Are Venom Streetwear (Mask), We Are Venom Streetwear (Bottom), We Are Venom Streetwear (Top) और We Are Venom Streetwear (Shoes) शामिल हैं। Also Read - Free Fire V-Badge: किसे मिलता है यह एक्सक्लूसिव फ्री फायर बैज और क्या हैं इसके फायदे

Dragon Master Bundle

बेस्ट बंडल की लिस्ट में शामिल Dragon Master Bundle को Hit the Loot इवेंट में रिवॉर्ड के तौर पर पा सकते हैं। यह इवेंट गेम में चल रहा है और 19 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा।

यूजर्स अधिकतम 1232 डायमंड का यूज करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। इस बंडल में Dragon Master (Top), Dragon Master (Bottom), Dragon Master (Shoes) और Dragon Master (Head) शामिल हैं।

Flaxen Megacypher Bundle

गेम में इस महीने मिल रहे अच्छे बंडल्स में Flaxen Megacypher Bundle का नाम भी शामिल है। यह सेट गोल्डन असेंशन में उपलब्ध है। यूजर्स को दिए गए प्रयासों में रिवॉर्ड करने की गारंटी नहीं है। इस कारण बहुत अधिक डायमंड का यूज कर सकता है। इस बंडल में कई सारे आइटम्स Flaxen Megacypher (Top), Flaxen Megacypher (Bottom), Flaxen Megacypher (Shoes), Flaxen Megacypher (Head) और Flaxen Megacypher (Mask) शामिल हैं।

Street Boy Bundle

गेम में Street Boy Bundle सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला कॉस्मेटिक आइटम है। यह फंकी टॉप और मास्क के साथ कैरेक्टर को अच्छा रूप प्रदान करता है। यह इन गेम शॉप पर उपलब्ध है। इसे 1499 डायमंड में खरीद सकते हैं। इस बंडल में कई आइटम Street Boy (Head), Street Boy (Mask), Street Boy (Top), Street Boy (Bottom) और Street Boy (Shoes) मिलते हैं।

Aurous Ascension Bundle

Aurous Ascension Bundle सबसे पहले साल 2020 की शुरुआत में उपलब्ध था। गेमर्स इसे 899 डायमंड में खरीद सकते हैं। इस बंडल में भी कई आइटम Aurous Ascension (Head), Aurous Ascension (Mask), Aurous AFscension (Top), Aurous Ascension (Bottom) और Aurous Ascension (Shoes) मिलते हैं।