Best Fighting Games for Android: Shadow Fight 3 से Injustice 2 तक, ये हैं सबसे बढ़िया एंड्रॉइड फाइटिंग गेम्स

Best Fighting Games for Android: फाइटिंग गेम्स आज के वक्त में भले ही उतने पॉपुलर नहीं हैं, जितना आर्केड गेमिंग पार्लर के जमाने में हुआ करते थे। मगर, इन गेम्स के अभी भी लॉयल फैंस मौजूद हैं। फाइटिंग गेम्स ने स्मार्टफोन्स पर भी जगह बनाई हुई है। शूटर या रेसिंग गेम्स की तरह आप इन्हें भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके खेल सकते हैं। हम यहां पर आपको एंड्रॉइड के लिए 5 पॉपुलर फाइटिंग गेम्स के बारे में बता रहे हैं।

Best Fighting Games for Android

Shadow Fight 3

Shadow Fight 3 एक RPG फाइटिंग गेम है। इस गेम की गूगल प्ले स्टोर पर रेटिंग 4.5 है और इसे 10 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। यह गेम Shadow Fight यूनिवर्स का हिस्सा है। इसमें आप अपना कैरेक्टर कस्टमाइज कर सकते हैं और फाइट करते हुए स्टोरी में प्रोग्रेस कर सकते हैं।

Mortal Kombat

Mortal Kombat: A Fighting Game एंड्रॉइड के लिए गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद एक और बढ़िया फाइटिंग गेम है। इसकी रेटिंग 4.3 है और इसे 5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। यहां पर आप अपने पसंदीदा Mortal Kombat कैरेक्टर्स की मदद से 3v3 बैटल लड़ सकते हैं।

Injustice 2

Injustice: Gods Among Us का सीक्वल गेम Injustice 2 गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है। इसे अब तक 1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। इस गेम की रेटिंग 3.8 है। यहां भी 3v3 बैटल होते हैं, जिनमें आप अपनी पसंद के DC सुपर हीरो और विलेन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें Batman, Superman, Wonder Woman, The Flash, Joker, Brainiac जैसे कैरेक्टर शामिल हैं।

EA Sports UFC Mobile 2

EA Sports UFC Mobile 2 को अब तक गूगल प्ले स्टोर पर 50 लाख बार डाउनलोड किया जा चुका है। इसकी रेटिंग 3.8 है। इस गेम के कंट्रोल आर्केड जैसे हैं और यहां पर कैरेक्टर स्टोरी लाइन भी है। आप अलग-अलग फाइटर्स की मदद से एक बेहतर टीम भी बना सकते हैं।

Real Boxing 2

Real Boxing 2 एक और बढ़िया फाइटिंग गेम है। गूगल प्ले स्टोर पर इसकी रेटिंग 4.2 है और इसे अब तक 1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। यहां पर फाइट्स के अलावा मिनी-गेम, बॉस बैटल और कैरेक्टर कस्टमाइजेशन भी मौजूद है।