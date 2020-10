15 हजार रुपये से कम कीमत के ये हैं हाल ही में लॉन्च हुए बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन्स

Best Gaming Smartphones Under 15K: मोबाइल गेमिंग इन दिनों काफी लोकप्रिय हो गया है। गेमिंग लवर्स कंसोल्स और PC के साथ-साथ इन दिनों मोबाइल पर गेम खेलना पसंद करते हैं। कई गेम्स इतने हैवी होते हैं कि उसके लिए मंहगे गेमिंग स्मार्टफोन्स की जरूरत होती है। खास तौर पर ASUS, Xiaomi और Lenovo अपने मंहगे गेमिंग डिवाइसेज हर साल लॉन्च करते हैं। अगर आपको Call of Duty: Black Ops और PUBG Mobile जैसे बैटल गेम्स खेलना हो तो आप इसे बजट स्मार्टफोन्स में भी खेल सकते हैं। इन दिनों Realme, Motorola, POCO, Infinix ने 15 हजार रुपये से कम कीमत के स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं जो बेहतर गेमिंग प्रोसेसर के साथ आते हैं। आइए, जानते हैं इन स्मार्टफोन्स के बारे में Also Read - Realme 7 Pro Sun Kissed Leather Edition भारत में लॉन्च, 16 अक्टूबर को होगी पहली सेल

Realme Narzo 20 Pro

Also Read - Realme 7 की सेल Flipkart पर कल 2 बजे : 5 कैमरा, 5000mAh बैटरी, 90Hz डिस्प्ले वाले फोन की जानें कीमत

Realme Narzo 20 Pro को हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये कंपनी के Narzo सीरीज का अगला स्मार्टफोन है। इस फोन को 14,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया है। यह फोन 6.5 इंच के HD+ डिस्प्ले के साथ आता है। फोन के डिस्प्ले का रिजोल्यूशन 1080 x 2400 पिक्सल है। फोन 6GB RAM + 64GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ आता है। इसमें MediaTek Helio G95 चिपसेट प्रोसेसर दिया गया है। फोन 4,500mAh की बैटरी के साथ आता है और इसके बैक में क्वाड रियर कैमरा सेट-अप दिया गया है। इसमें 48MP का प्राइमरी सेंसर दिया गया है। इसके अलावा इसमें 8MP + 2MP और 2MP के तीन और कैमरे दिए गए हैं। फोन में 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। Also Read - Realme 7i फोन भारत में 5 कैमरा, 5000mAh बैटरी, 4GB रैम के साथ Rs 11,999 में लॉन्च, जानें फीचर्स

Motorola Moto G9

Motorola Moto G9 को हाल ही में 11,499 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। यह स्मार्टफोन 4GB RAM + 64GB स्टोरेज के साथ आता है। फोन में 6.5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है जिसका रिजोल्यूशन 720 x 1600 पिक्सल दिया गया है। फोन Qualcomm Snapdragon 662 प्रोसेसप दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5,000mAh की बैटरी दी गई है। ये 48MP + 2MP + 2MP ट्रिपल रियर कैमरा सेट-अप के साथ आता है। इसमें 8MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है।

Realme 7

Realme 7 को भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। फोन में 6.5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिजोल्यूशन 1080 x 2400 पिक्सल दिया गया है। फोन MediaTek Helio G95 प्रोसेसर के साथ आता है। ये 6GB RAM + 64GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी कीमत 14,999 रुपये है। फोन के बैक में क्वाड रियर कैमरा सेट-अप दिया गया है। इसके बैक में 64MP का प्राइमरी सेंसर, 8MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2MP का मैक्रो और 2MP का B&W सेंसर दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए 5,000mAh की बैटरी दी गई है।

POCO M2 Pro

POCO M2 Pro को भी कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया है। इसे 13,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। फोन Qualcomm Snapdragon 720G प्रोसेसर पर रन करता है। ये फोन 4GB RAM + 64GB स्टोरेज के साथ आता है। फोन के बैक में क्वाड रियर कैमरा सेट-अप दिया गया है। इसमें 48MP का प्राइमरी सेंसर दिया गया है। इसके अलावा फोन में 8MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 5MP का मैक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। इसमें सेल्फी के लिए 16MP का कैमरा दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है।

Infinix Hot 10

Infinix Hot 10 को हाल ही में 9,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। फोन MediaTek Helio G70 प्रोसेसर पर रन करता है। फोन के बैक में क्वाड रियर कैमरा सेट-अप दिया गया है। इसमें 16MP का प्राइमरी सेंसर दिया गया है। इसके अलावा फोन में 2MP + 2MP के दो अन्य कैमरे दिए गए हैं। साथ ही, एक लो लाइट सेंसर दिया गया है। फोन में सेल्फी के लिए 8MP का कैमरा दिया गया है। ये 6GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ आता है। फोन को पावर देने के लिए 5,200mAh की बैटरी दी गई है।