BGMI 1.8 update: Battlegrounds Mobile India भारत में मौजूद पॉपुलर बैटल रोयाल मोबाइल गेम्स में से एक है। प्लेयर्स को जोड़े रखने के लिए क्राफ्टन गेम में अक्सर नए इवेंट्स और मोड्स जोड़ता रहता है। अब गेम डेवलपर ने BGMI 1.8 अपडेट रिलीज की है, जो इसमें नए गेम मोड और सीजनल इवेंट्स लेकर आया है। हम BGMI में आने वाले नए फीचर्स पर नजर डालेंगे।

Battlegrounds Mobile India (BGMI) का 1.8 अपडेट अब लाइव हो गया है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस अपडेट के साथ में आपको नीचे दिए हुए नए मोड और इवेंट्स दिखाई देंगे:

React Survival: BGMI का नया अपडेट गेम में React Survival मोड जोड़ता है। यह Netflix के हिट शो Squid Game से प्रेरित है, जहां प्लेयर्स को शो की तरह ही रेड लाइट और ग्रीन लाइट गेम खेलना होगा। इस मोड में प्लेयर्स ट्रैकसूट में होंगे और इन्हें बड़े से रैबिट की नजरों से बचकर फिनिश लाइन तक पहुंचना होगा। इस गेम को प्लेयर्स BGMI के आर्केड मोड में जाकर एक्सेस कर सकते हैं। प्लेयर्स चाहें तो इसे कस्टम रूम बनाकर भी खेल सकते हैं।

Other Modes: स्क्विड गेम वाले मोड के साथ में BGMI के नए अपडेट में Metro Royale, Survive Till Dawn, Virus Infection, Heavy Machine Gun 2.0 और Rune Theme मोड्स भी मौजूद हैं। Metro Royale में प्लेयर्स को गियर-अप होकर मैच खेलना होता है, Survive Till Dawn में आपको रात में Zombies से लड़ना होता है, Virus Infection में आपको इंसान या Zombies में से एक साइड सेलेक्ट करके अपनी टीम को जिताना होता है और Heavy Machine Gun 2.0 मोड में आपको हेलिकॉप्टर्स और आर्मर वाले वीइकल्स के साथ गेम खेलना होता है।

इस नए अपडेट के साथ में BGMI में Mythic Winter RPM6 20 दिसंबर 2021 से 17 जनवरी 2022 तक मौजूद रहेगा। इसके साथ ही गेम में नया रोयाल पास भी आया है, जिसकी कीमत 360 UC है।