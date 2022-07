Garena Free Fire ने 5 साल पूरे होने की खुशी में Justin Bieber के साथ कोलैब किया है। इस सेलब्रेशन के तहत गेम में सिंगर पर आधारित एक कैरेक्टर जोड़ा जाएगा और साथ ही एक वर्चुअल कॉन्सर्ट भी पेश किया जाएगा। अब क्राफ्टन ने भी अपने भारत-एक्सक्लूसिव मोबाइल बैटल रोयाल गेम BGMI में भी इसी तरह के एक वर्चुअल कॉन्सर्ट का अनाउंसमेंट किया है। Also Read - BGMI 2.1 अपडेट में मिलेगा Ancient Secret मोड और AWM जैसी तगड़ी स्नाइपर

Battlegrounds Mobile India (BGMI) के पहले इन-गेम कॉन्सर्ट में K-Pop ग्रुप Blackpink परफॉर्म करेगा। गेम डेवलपर ने The Virtual की डेट भी अनाउंस कर दी है। यह इवेंट अगले हफ्ते होस्ट किया जाएगा। BGMI में The Virtual कॉन्सर्ट नए 2.1 अपडेट के साथ आएगा। गेम का यह वर्जन लाइव हो गया है। इस अपडेट के साथ गेम में Ancient Secret थीम मोड भी जोड़ा गया है। Also Read - BGMI Maters Series 2022 Grand Finals: आज से शुरू हो रहा इस टूर्नामेंट का फाइनल, यहां देख पाएंगे मैच

BGMI में होगा Blackpink – The Virtual कॉन्सर्ट

PUBG Mobile के बाद Battlegrounds Mobile India में भी 2.1 अपडेट लाइव हो गया है। गेम के नए वर्जन में Blackpink का The Virtual कॉन्सर्ट होस्ट किया जाएगा। यह इवेंट गेम में 23-24 जुलाई और 30-31 जुलाई को होस्ट किया जाएगा। यह डेट गेम के आधिकारिक फेसबुक पेज ने साझा की हैं। इस पोस्ट को आप नीचे देख सकते हैं: Also Read - Battlegrounds Mobile India (BGMI) 2.1 Update कब होगा रिलीज? जानें आएंगे कितने नए फीचर्स और आइटम

ऐसे मिलेगा टिकट

BGMI 2.1 के Blackpink – The Virtual कॉन्सर्ट का टिकट पाने के लिए आपको Battlegrounds Mobile India को डाउनलोड करना होगा और गेम में 15 जुलाई को लॉगिन करना होगा। ऐसा करने पर आपको फ्री में इस कॉन्सर्ट का टिकट मिल जाएगा। कॉन्सर्ट का रिसोर्स पैक आप 16 जुलाई को डाउनलोड कर सकते हैं।

BGMI: Ancient Secret Mode

BGMI 2.1 अपडेट के साथ प्लेयर्स को Ancient Secret थीम मोड दिया जाएगा। प्लेयर्स इसे रैंकिंग मोड में Erangel, Miramar और Livik मैप पर नीचे की तरफ मौजूद एरो बटन को दबाकर शुरू कर सकते हैं। यहां पर प्लेयर्स को Scarab and Jackal Ruins के साथ Sandstorm City, Emperor Temple जैसी लोकेशन मिलेंगी।

गेम के नए वर्जन में प्लेयर्स को एक नया वेपन Lynx AMR भी मिलेगा। यह एक स्नाइपर राइफल है, जिसे सप्लाई क्रेट में जोड़ा गया है। गेम डेवलपर का कहना है कि यह एक सिंगल शॉट में लेवल 3 हेलमेट को तबाह कर सकती है। AWM की तरह इस गन में भी एक्सक्लूसिव बुलेट इस्तेमाल होती हैं।