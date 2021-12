पबजी मोबाइल वाला फीचर अब BGMI में भी, इस तरह से मिलेगा आपको नया कैरेक्टर

Battlegrounds Mobile India (BGMI) और PUBG Mobile दुनियाभर में खेले जाने वाले बेस्ट बैटल रॉयल मोबाइल गेम्स में से एक हैं। दोनों ही गेम को डिजाइन और डेवलप क्राफ्टन ने किया है। इन गेम्स में 4K क्वालिटी के ग्राफिक्स और बहुत से आकर्षक फीचर्स मिलते हैं। प्लेयर्स कई इन-गेम डायनैमिक ट्राई कर सकते हैं। इसमें कैरेक्टर्स और उनकी स्किल्स, गन, वेपन आदि आइटम मिलते हैं। गेम में हाल में ही एक नया कैरेक्टर जोड़ा गया है। इसका नाम Anna है। आइए जानते हैं हम BGMI और पबजी मोबाइल में किस तरह से इस कैरेक्टर हो हासिल कर सकते हैं। Also Read - PUBG New State Vs BGMI: ये 5 चीजें पबजी के नए गेम को बनाती है पुराने से बेहतर

BGMI और PUBG Mobile में कैसे मिलेगा नया कैरेक्टर

प्लेयर्स को नया कैरेक्टर हासिल करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। Also Read - BGMI के लिए Krafton जल्द बंद करेगा PUBG Mobile का डेटा ट्रांसफर

सबसे पहले उन्हें अपने स्मार्टफोन पर BGMI या PUBG Mobile ओपन करना होगा।

इसके बाद आपको वर्कशॉप सलेक्शन पर क्लिक करना होगा और फिर नए कैरेक्टर सेक्शन पर जाना होगा।

कैरेक्टर सेक्शन पर टैप करके प्लेयर्स सभी कैरेक्टर्स को देख सकते हैं।

अपनी पसंद का कैरेक्टर आप यहां से चुन सकते हैं। इसके लिए आपक स्विच कैरेक्टर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपको अपनी पसंद का कैरेक्टर चुनना होगा और फिर पर्चेज ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

प्लेयर्स इन कैरेक्टर्स को कैरेक्टर वाउचर या फिर यूसी की मदद से खरीद सकते हैं।

गौरतलब है कि प्लेयर्स Anna का एक्सक्लूसिव आउटफिट, तीन इमोट्स और एक वॉइस पैक को 600 यूसी में या कैरेक्टर वाउचर की मदद से हासिल कर सकते हैं। कैरेक्टर के पास दो स्पेशल आउटफिट है, जिन्हें प्लेयर्स कैरेक्टर शार्ड्स की मदद से अनलॉक कर सकते हैं। Also Read - Battlegrounds Mobile India Series The Grind का आगाज, शेड्यूल और फॉर्मेट समेत सब यहां से जानें

ये है PUBG Mobile और BGMI के विभिन्न कैरेक्टर्स की कीमत

Victor- फ्री

Sara- 600 यूसी या 600 कैरेक्टर वाउचर

Anna- 600 यूसी या 600 कैरेक्टर वाउचर

Carlo- 1200 यूसी या 1200 कैरेक्टर वाउचर

Andy- 1200 यूसी या 1200 कैरेक्टर वाउचर

कैसे मिलेगा कैरेक्टर वाउचर?

प्लेयर्स BGMI और PUBG Mobile में फ्री कैरेक्टर वाउचर हासिल कर सकते हैं। उन वाउचर्स को प्लेयर्स इवेंट्स से पा सकते हैं। गेम डेवलपर्स जब भी कोई नया कैरेक्टर लॉन्च होता है, तो इवेंट्स रिलीज करते रहते हैं। इसकी मदद से प्लेयर्स फ्री में कैरेक्टर हासिल कर सकते हैं या फिर यूसी के लिए कुछ अमाउंट सेव कर सकते हैं। ऐसा एक इवेंट फिलहाल चल रहा है, जिसका नाम Anna Joins the Battle! है। इसमें मिशन पूरा करने पर प्लेयर्स को फ्री कैरेक्टर वाउचर, बीपी कॉइन, क्लासिक क्रेट स्क्रैप और ग्लाइडर ट्रेल्स जैसे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं।