BGMI और PUBG Mobile दोनों को एक नया फीचर मिल सकता है, जिसे इमरजेंसी पिकअप/प्लेन पिकअप कहा जाएगा। इसे इस साल की शुरुआत में PUBG के ओरिजिनल कंसोल और पीसी वर्जन में पेश किया गया था। यह बहुत स्पष्ट है कि PUBG मोबाइल के डेवलपर्स गेम में नए फीचर्स को पेश करने से कतराते नहीं हैं। वे समय-समय पर अपडेट लाते हैं जो बैटल रॉयल टाइटल में कई तरह की नई चीजें जोड़ता है। Also Read - Battlegrounds Mobile India: M416 Fool समेत ये हैं अपग्रेड होने वाली टॉप 7 Gun Skins, कम ही प्लेयर्स के पास हैं उपलब्ध

इसी तरह के फीचर्स को BGMI में भी पेश किए जाते हैं, जो भारतीय यूजर्स के लिए बनाया गया पबजी मोबाइल का ही एक नया वर्जन है। रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीद है कि आने वाले नए अपडेट के साथ BGMI और PUBG मोबाइल में इमरजेंसी पिकअप फीचर पेश किया जाएगा। यह गेम फॉर पीस के लेटेस्ट बीटा वर्जन में मौजूद था। Also Read - BGMI में इन 5 जगहों पर लगाएंगे छलांग, तो आसानी से जीत जाएंगे आप

इस फीचर को अप्लाई करने के 60 सेकेंड के अंदर एक प्लेन पहुंच जाएगा। इस प्लेन का इस्तेमाल कुल 4 प्लेयर्स कर सकते हैं और इसके साथ पूरे मैप पर घुम सकते हैं। हालांकि गेमर्स को ध्यान रखना होगा कि इस फीचर का इस्तेमाल फर्स्ट सर्कल से पहले और चौथे सर्कल के बाद नहीं किया जा सकेगा। Also Read - Battlegrounds Mobile India: सितंबर में कब आएगा गेम का नया C1S2 Season RP सीजन?, जानें Tier Reward

Escape the bluezone or reach the highest peaks with the latest feature added in #PUBG Update 11.1 – The Emergency Pickup 🪂✈️ pic.twitter.com/Uf2ZX9B3py

— PUBG: BATTLEGROUNDS US (@PUBG_US) April 15, 2021