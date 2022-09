BGMI ban: सरकार ने RTI के जवाब में बताया BGMI बैन का कारण

भारत सरकार ने Battlegrounds Mobile India (BGMI) को इस साल जुलाई में बैन कर दिया था, जिसके बाद यह बैटल रोयाल गेम गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से गायब हो गया। गूगल ने बताया था कि इस गेम को इंडिया स्टोर से हटाने के लिए इन्हें आदेश मिला था। तत्कालीन खबरों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने BGMI को राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से बैन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी (MeitY) ने बताया था कि इसने उन्हीं आईटी कानूनों के तहत गेम को बैन किया है, जिसके तहत 2020 में 118 ऐप्स पर बैन लगाया गया था। अब एक RTI का जवाब देते हुए MeitY ने इस बैन का कारण स्पष्ट किया है। आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - स्पेशल PUBG ID के नाम पर जालसाज ने ठगे 99,000 रुपये, जानें पूरा मामला

एक ट्विटर यूजर GodYamrajOP ने दावा किया कि इन्होंने 1 सितंबर को RTI के जरिए MeitY से BGMI बैन का कारण पूछा, जिसका जवाब इन्हें 26 सितंबर को मिला है। ट्वीट के मुताबिक, इन्होंने सरकार से बैन के बारे में दो सवाल पूछे। इन सवालों को और इनके जवाब को आप नीचे देख सकते हैं:

सवाल: प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से Battlegrounds Mobile India (BGMI) को किन कारणों से हटाया गया।

जवाब: MeitY को Information Technology Act, 2000 की धारा 69A के तहत जनता द्वारा सूचना की पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार है। Information Technology (जनता द्वारा सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियमों (2009) के तहत एक उचित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।”

