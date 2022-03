Free Fire बैटल रॉयल गेम को पिछले महीने भारत सरकार ने बैन कर दिया है। गेम बैन होने के बाद प्लेयर्स अब इसके एडवांस वर्जन Free Fire MAX खेल पा रहे हैं। फ्री फायर के बैन होने के बाद अब PUBG Mobile के इंडियन वेरिएंट BGMI (Battlegrounds Mobile India) के भी बैन होने की अफवाह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल रही है। Krafton के बैटल रॉयल गेम BGMI को पिछले साल जुलाई में लॉन्च किया गया है। Also Read - New State Mobile के पेश किया नया सर्वाइवर पास, गेम में आए नए स्टोरी मिशन्स

इस समय गेम के 50 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड Google Play Store पर हैं। वहीं, इस गेम को 4.4 की रेटिंग भी मिली है। फ्री फायर के बैन होने के बाद BGMI के डाउनलोड तेजी से बढ़े हैं। भारत में Free Fire के बैन होने के बाद PUBG Mobile के भारतीय वर्जन के बैन होने की आवाज भी उठने लगी है।

कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने इस गेम को बैन करने की मांग भी उठाई है, जिनमें असम की संस्था प्रहार (PRAHAR) शामिल है। इस गेम को बैन करने की मांग करने वाली संस्थाओं का कहना है कि यह गेम भी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है।

BGMI के अलावा Krafton के एक और बैटल रॉयल गेम New State Mobile (PUBG New State) के बैन की भी मांग सामने आ रही है। हालांकि, फिलहाल गेम के बैन होने की बस केवल अफवाह है। गेमिंग कंपनियों का दावा है कि उनके गेम भारत सरकार के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं। BGMI और New State Mobile गेम खेलने वाले प्लेयर्स फिलहाल गेम बैन को लेकर सोशल मीडिया पर चलने वाले अफवाहों पर ध्यान न दें।