BGMI में फ्री मिलेगा लेजेंडरी आउटफिट, जानिए पाने का आसान तरीका

Battlegrounds Mobile India (BGMI) पबजी मोबाइल का देसी वर्जन है। क्राफ्टन इस गेम में ग्लोबल मार्केट वाले पबजी मोबाइल के फीचर्स को जारी करता रहता है। गेम के भारतीय वर्जन में आपको थीम्स, मोड्स और रिवॉर्ड्स समय-समय पर इंट्रोड्यूश होते रहते हैं। हाल में ही इस गेम में 1.7 अपडेट आया है, जिसमें मिरर वर्ल्ड थीम को इंट्रोड्यूश किया गया है। हालांकि, गेम के लेटेस्ट इवेंट Into the Snowman में प्लेयर्स को कई रिवॉर्ड्स के साथ नए मोड आदि मिल रही है। आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स।

BGMI के Into the Snowman इवेंट की डिटेल्स

बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के लेटेस्ट इवेंट Into the Snowland में प्लेयर्स को धांसू रिवॉर्ड मिल रहे हैं। सर्दियों के जश्न के साथ आए इस इवेंट में प्लेयर्स को डेली मिशन पूरा करने के लिए स्नो इकट्ठा करनी होगी, जिससे वह रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इस इवेंट में ilver fragments, AG currency और BP के अलावा कई दूसरे रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं।

इस गेम में प्लेयर्स को 5 Classic Crate Scraps मिलेंगे। इसके लिए प्लेयर्स को 8 प्रॉसेस्ड स्नो इकट्ठा करनी होंगी। इसके अलावा BGMI प्लेयर्स को प्रीमियम क्रेट कूपन भी इस इवेंट में मिल रहे हैं। इस कूपन के लिए प्लेयर्स को 20 प्रॉसेस्ट स्नो चाहिए होंगे। वहीं प्रीमियम क्रेट कूपन के जोड़े के लिए प्लेयर्स को 60 प्रॉसेस्ट स्नो इकट्ठा करनी होंगी।

BGMI में बाइक पॉपुलैरिटी बेहद खास है। गेम में किसी प्लेयर्स की पॉपुलैरिटी 200 तक बढ़ जाती है, जब उन्हें बाइक पॉपुलैरिटी गिफ्ट मिलता है। इस इवेंट प्लेयर्स को 5 बाइक पॉपुलैरिटी गिफ्ट्स मिल सकते हैं। इसके साथ ही इवेंट में प्लेयर्स के पास एक परमानेंट लेजेंडरी आउटफिट जीतने का मौका है। इसके लिए प्लेयर्स को 80 प्रॉसेस्ड स्नो इकट्ठा करने होंगे।

कैसे इस्तेमाल होंगे प्रॉसेस्ट स्नो

Processed Snow एक इन-गेम आइटम है, जिसे BGMI प्लेयर्स क्लासिक मोड मैच में इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, प्लेयर्स को ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉसेस्ट स्नो को सिर्फ Erangel मैप में खेलते हुए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे Erangel थीम पर बेस्ड मिरर वर्ल्ड में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। गेम में शूटिंग रेंज, शेल्टर, हास्पिटल, Quarry, Stalber और Gatka समेत कुछ ऐसे एरिया हैं, जहां प्लेयर्स प्रॉसेस्ट स्नो का इस्तेमाल कर आउटफिट, हथियार आदि हासिल कर सकते हैं। हालांकि, हर प्लेयर सिर्फ एक प्रॉसेस्ट स्नो का इस्तेमाल एक मैच में कर सकता है। एक स्नोमैन बनाने के लिए प्लेयर्स को चार प्रॉसेस्ट स्नो की जरूरत होती है।