BGMI और PUBG Mobile में एयर-ड्रॉप लूटते वक्त कभी न करें ये 3 गलतियां

PUBG Mobile के भारत में बैन होने के बाद क्राफ्टन ने देश के लिए एक एक्सक्लूसिव बैटल रोयाल गेम Battlegrounds Mobile India (BGMI) पेश किया था। ये दोनों गेम्स लगभग एक ही हैं, बस इनमें थोड़े-बहुत बदलाव हैं। मगर इनका गेम-प्ले एक्सपीरियंस एक जैसा ही है। दोनों में ही एयर-ड्रॉप मिलती है और इसे पाने के लिए प्लेयर्स के बीच में लड़ाई भी होती है। हम यहां पर एयर-ड्रॉप को लूटने से जुड़ी उन आम गलतियों के बारे में बता रहे हैं, जो अक्सर नए BGMI या PUBG Mobile प्लेयर्स करते हैं।

अकेले एयर-ड्रॉप लूटना

एयर-ड्रॉप में अक्सर लेवल 3 वेस्ट, हेलमेट और बैग के साथ में एक असाल्ट राइफल और एक स्नाइपर राइफल मिलती है। यह लूट एक प्लेयर के लिए होती है, जिसकी वजह से कई प्लेयर्स ड्रॉप को स्क्वाड के साथ बांटने की जगह पर अकेले ही लूटना चाहते हैं। ऐसा करना काफी बड़ी गलती होती है, क्योंकि आप अकेले ड्रॉप उठाते हुए दूसरे स्क्वाड के लिए टारगेट प्रैक्टिस बन जाते हैं। आपके साथी, आपको कवर देते हैं और इनके बिना एयर-ड्रॉप को लूटना गेम में सुसाइड करने जैसा है।

गेम के आखिर में एयर-ड्रॉप लूटना

गेम के आखिर में जब घेरा छोटा रह जाता है तब आपको एयर-ड्रॉप कभी नहीं लूटनी चाहिए। सर्किल छोटा होने पर ड्रॉप लूटने वाले प्लेयर्स हमेशा ही दूसरे स्क्वाड को नजर आ जाते हैं और इनका खात्मा करना आसान हो जाता है। इसके साथ ही गेम के आखिरी हिस्से में इस बात के बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि दुश्मनों के पास स्नाइपर और 6x या 8x स्कोप हो, जिसकी वजह से वो आराम से आपको स्नाइप कर सकते हैं।

बिना वीइकल के कवर के एयर-ड्रॉप उठाना

एयर-ड्रॉप लूटना तो आसान होता है, मगर वहां से बचकर निकलना मुश्किल होता है। ड्रॉप अगर घर के आस-पास नहीं गिरी है तो आपको हमेशा वीइकल के साथ ही इसे लूटना चाहिए। वीइकल आपको कवर भी देता है और साथ में लूट उठाने के बाद भागने में मदद भी करता है। कई प्लेयर्स एयर-ड्रॉप को लूटने बिना तैयारी के पहुंच जाते हैं और लूट पाने के बाद मार दिए जाते हैं।