BGMI बना 2021 का बेस्ट गेम, मगर प्लेयर्स ने फ्री फायर मैक्स को किया सबसे ज्यादा पसंद

Battlegrounds Mobile India (BGMI) को गूगल प्ले स्टोर ने साल 2021 के बेस्ट गेम चुना है। इसके साथ ही गूगल प्ले स्टोर पर Garena Free Fire MAX को 2021 का यूजर्स चॉइस गेम अवार्ड मिला है। इन अवार्ड के साथ में गूगल प्ले स्टोर ने अलग-अलग गेम कैटेगरी में भी बेस्ट गेम्स चुने हैं। आइए इन सब पर नजर डाल लेते हैं। Also Read - Google Play Store ने अनाउंस किए 2021 के Best Apps और Games, जानें इस साल किन ऐप्स ने मारी बाजी

Best Game of 2021: Battlegrounds Mobile India (BGMI)

गूगल प्ले स्टोर ने Battlegrounds Mobile India (BGMI) को 2021 का बेस्ट गेम चुना है। यह एक पॉपुलर ऑनलाइन मोबाइल गेम है, जिसे क्राफ्टन ने भारत में पबजी मोबाइल के बैन होने के बाद रिलीज किया था। यह पबजी का री-ब्रांडेड वर्जन है, जिसमें थोड़े-बहुत बदलाव किए गए हैं। यह भारत के लिए एक्सक्लूसिव गेम है। Also Read - Free Fire Max Redeem Codes November: इस महीने के रिडीम कोड्स दिलाएंगे ढेरों फ्री रिवॉर्ड

User’s Choice Game of 2021: Garena Free Fire MAX

गूगल प्ले स्टोर पर Garena Free Fire MAX को यूजर्स चॉइस गेम ऑफ 2021 चुना गया है। यह भी एक बैटल रोयाल मोबाइल गेम है। मगर यह गेम पूरी तरह से नया नहीं है। यह ओरिजनल फ्री फायर का एनहांस्ड वर्जन है, जो बेहतर ग्राफिक्स के साथ आता है। इसके साथ ही इस गेम में यूजर्स की प्रोग्रेस ओरिजनल गेम से सिंक रहती है। Also Read - Battlegrounds Mobile India Series (BGIS 2021) के फॉर्मेट और शेड्यूल का हुआ ऐलान, 1 करोड़ रुपये का होगा ग्रैंड Prize Pool

Google Play Store पर किन गेम्स ने 2021 में मारी बाजी

साल 2021 खत्म हो रहा है और इसी के साथ रिकैप का सीजन शुरू हो गया है। गूगल प्ले ने अपने स्टोर पर इस साल के बेस्ट ऐप्स और गेम्स की लिस्ट जारी की है। इनमें गूगल द्वारा चुने गए बेस्ट ऐप्स/ गेम्स के साथ यूजर्स द्वारा वोट किए गए ऐप्स/ गेम्स भी शामिल हैं। बेस्ट ऐप का अवार्ड इस साल ऑनलाइन लर्निंग ऐप Bitclass को मिला है, जबकि ऑडियो सोशल प्लैटफॉर्म Clubhouse को 2021 का यूजर्स चॉइस ऐप अवार्ड मिला है।

बेस्ट गेम और यूजर्स चॉइस गेम के अलावा गूगल प्ले स्टोर ने अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग गेम्स को चुना है। आइए इस लिस्ट को देख लेते हैं।

Best Competitive: Battlegrounds Mobile India, Marvel Future Revolution, Pokemon UNITE, Summoners War: Lost Centuria

Best Game Changers: JanKenUP!, NieR Re[in]carnation, Tears of Themis, Unmaze – a myth of shadow & light

Best Pick Up & Play: Cats in Time – Relaxing Puzzle Game, Crash Bandicoot: On the Run!, Dadish 2, Disney POP TOWN

Best Indies: Bird Alone, DeLight: The Journey Home, Huntdown, My Friend Pedro: Ripe for Revenge

Best for Tablets: Chicken Police – Paint it RED!, My Friend Pedro: Ripe for Revenge, Overboard!, The Procession to Calvary