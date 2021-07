BGMI esports tournament का हुआ ऐलान, नई जंग के लिए हो जाइए तैयार

Battlegrounds Mobile India की भारत में एंट्री के दो हफ्तों के भीतर ही पहला अपडेट भी आ गया है। BGMI की लॉन्चिंग से भारतीय गेमिंग कम्यूनिटी एक बार फिर हुंकार भरने लगी है। Krafton ने इस गेम की लॉन्चिंग के साथ पिछले साल बैन हुए PUBG Mobile की प्रसिद्धि को भुना लिया है। कंपनी की दी जानकारी के मुताबकि, BGMI को 3.4 करोड़ बार डाउनलोड किया गया है। Also Read - Battlegrounds Mobile India अब लो-एंड स्मार्टफोन पर भी चलेगा मक्खन की तरह

साथ ही रोजाना खेलने वालों की संख्या 1.6 करोड़ पहुंच गई है। जिसके कारण यह आज के वक्त में मोबाइल मार्केट के सबसे प्रसिद्ध गेम्स में से एक बन गया है। अब पब्लिशर ने बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के पहले ओपन ई-स्पोर्ट टूर्नामेंट पर जवाब दिया है।

BGMI की घोषणा के दौरान, साउथ कोरियन कंपनी ने एक्सक्लूसिव टूर्नामेंट की घोषणा की थी। यह टूर्नामेंट एक्सक्लूसिव तौर पर भारतीय यूजर्स के लिए होंगे। कंपनी ने अपना वादा पूरा किया है और पहले ओपन-फॉर ऑल ई-स्पोर्ट टूर्नामेंट की घोषणा कर दी है, जिसका नाम Battlegrounds Mobile India Series 2021 है। डेवलपर्स ने आधिकारिक हैंडल्स और YouTube चैनल्स पर एक वीडियो पोस्ट कर अपकमिंग टूर्नामेंट का लोगो जारी किया है।

BGMI esports tournament का हुआ ऐलान

यूट्यूब वीडियो के में लिखा है, ‘The biggest battle – BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA SERIES 2021 is here. It is your chance to become champions and build your legacy. Stay tuned!'(सबसे बड़ी जंग- BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA SERIES 2021 आ गई है। यह आपके चैंपियन बनने और अपनी विरासत बनाने का मौका है। बने रहें!)

वीडियो के आखिर में 15 जुलाई को और जानकारी आने की बात कही गई है। उम्मीद है कि कंपनी 15 जुलाई को prize pool, फॉर्मेट और शेड्यूल जैसी जानकारी शेयर कर सकती है। क्राफ्टन ने बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया ई-स्पोर्ट का रोडमैप लॉन्च पार्टी में दिखा दिया है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी 15 जुलाई को सामने आएगी। इससे पहले डेवलपर्स ने 7 जुलाई को BGMI टूर्नामेंट का टीजर जारी किया था। इसके साथ ही कंपनी ने एक अलग वेबसाइट https://esports-battlegroundsmobileindia.com/ जारी कर दी है, जिसपर प्लेयर्स विजिट कर सकते हैं।