क्लोज रेंज फाइट की ये 3 टिप्स दिलाएंगी BGMI, Free Fire और PUBG में जीत

PUBG Mobile के लॉन्च होने के बाद से भारत में मोबाइल बैटल रोयाल गेम्स ने अपनी पकड़ बना ली है। मौजूदा वक्त पर देश में Battlegrounds Mobile India (BGMI), Garena Free Fire, PUBG: New State और Call of Duty: Mobile जैसे बैटल रोयाल गेम्स खेले जा रहे हैं। हर गेम की अपनी अलग खासियत है और अपना अलग फैन बेस है। मगर चूंकि ये सभी शूटर गेम्स हैं इसलिए एक गेम की ट्रिक्स दूसरे गेम में भी काम आ जाती हैं। हम आज यहां पर आपको क्लोज रेंज फाइट की कुछ टिप्स बता रहे हैं, जिन्हें आप BGMI, Garena Free Fire और PUBG: New State जैसे गेम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। Also Read - Garena Free Fire में चाहिए लेजेंडरी गन स्किन? आज करना होगा यह काम

BGMI, Free Fire, PUBG: क्लोज रेंज फाइट टिप्स

गन का चुनाव: क्लोज रेंज फाइट में जीत हासिल करने के लिए आपके पास ऐसी गन होनी चाहिए, जिसका डैमेज और फायर रेट हाई हो। ये SMG या Assault Rifles हो सकती हैं। नजदीक की लड़ाई में 1 सेकंड के अंदर हार-जीत का फैसला हो जाता है। ऐसे में फायर रेट या डैमेज रेट में हल्का सा उतार चढ़ाव गेम का रुख बदल सकता है। Also Read - Garena Free Fire में आ गया Valentine's Royale, इमोट समेत मिल रहे कई शानदार रिवॉर्ड

निशाना रखिए सटीक: हाई डैमेज और हाई फायर रेट वाली गंस का स्प्रेड और रिकॉइल काफी ज्यादा होता है। इन गंस को सही से इस्तेमाल करने के लिए सही अटैच्मेंट के अलावा निशाने की प्रैक्टिस भी जरूरी है। ट्रेनिंग ग्राउंड्स में प्रैक्टिस आपको असली मैच में जीत के करीब ला सकती है। Also Read - Free Fire Indian server FFPL redeem code for today (30 January 2022): गरेना फ्री फायर का नया रिडीम कोड, इंडियन यूजर्स को फ्री में मिल रहे शानदार रिवॉर्ड

TDM और Clash Mode: BGMI और Garena Free Fire में बैटल रोयाल मोड के अलावा TDM (टीम डेथ मैच) और Clash Mode जैसे गेमिंग मोड भी मौजूद हैं। यहां आपको पूरे मैच भर क्लोज रेंज फाइट ही करनी होती है। इन मोड्स में ज्यादा से ज्यादा मैच खेलकर आप अपनी क्लोज रेंज फाइट को बेहतर कर सकते हैं ताकि बैटल रोयाल मोड के आखिरी सर्कल में आप को ही Chicken Dinner या Booyah मिले।