BGMI July Update: Battlegrounds Mobile India (BGMI) के जुलाई अपडेट से कंपनी ने पर्दा उठा दिया है। इसके साथ ही जुलाई अपडेट में मिलने वाले फीचर्स और इंप्रूवमेंट की जानकारी भी डेवलपर ने दी है। Battlegrounds Mobile India (BGMI) के लेटेस्ट अपडेट में नए वेपन, गेमप्ले मोड- Mission Ignition, gravity vehicles, हर गन के लिए कस्टमाइज्ड सेंसिटिविटी सेटिंग आदि फीचर मिलने वाले हैं। Also Read - Battlegrounds Mobile India Season 20: रॉयल पास, रेकिंग सिस्टम में बदलाव और रिवार्ड समेत सारी डिटेल यहां से जानें

इसके साथ ही नए अपडेट में लो-एंड डिवाइसेस के लिए ग्राफिक्स सेटिंग का विकल्प भी मिलेगा। BGMI जुलाई अपडेट में करेंट सीजन के इंप्रूवमेंट शामिल हैं। इसके साथ ही 90fps मोड कई डिवाइसेस के लिए उपलब्ध है। हालांकि बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया आईओएस डिवाइसेस के लिए अभी भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके जल्द लॉन्च होने की उम्मीद है। Also Read - Battlegrounds Mobile India 1.5 Ignition Update: मिलेगा नया MG3 गन, गेम-प्ले होगा इंप्रूव

BGMI July Update में क्या मिलेगा

बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यानी BGMI July Update में M249 gun को एयरड्रॉप ने रिमूव कर दिया है और यह गन अब आपको फिल्ड ड्रॉप में मिलेगी। गन Karakin मैप को छोड़कर सभी क्लासिक मैप में मिलेगी। इसके साथ ही अपडेट में M249 गन को MG3 गन से रिप्लेस किया गया है, नई गन यूजर्स को सप्लाई कैरेट ड्रॉप में मिलेगी। बता दें कि MG3 एक लाइट मशीन गन है, जो 7.62mm ऐमो और 75 बुलेट एक मैग्जीन में आती हैं। Also Read - Battlegrounds Mobile India The Launch Party इवेंट हुआ खत्म, 18 टीम्स ने तोड़े कई रिकॉर्ड्स

इसके साथ ही नया do not auto-pick up dropped scopes का ऑप्शन भी सेटिंग में जुड़ गया है। एक नया NPC Ray mini TV जोड़ा गया है, जो लॉबी की जरूरी न्यूज और प्लेयर्स को नेविगेट करने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त Erangel और Miramar मैप्स में पहले से ज्यादा स्थान पर ग्लास विंडो मिलेंगी। अपडेट के बाद Royale Passes की अवधि 2 महीने से घटकर एक महीने हो गई है।

गेम में नया Ignition Mode मोड जोड़ा गया है, जो Erengal मैप में स्थित है। इस मोड में कुल 6 high-tech लोकेशन हैं, जिसमें Transit Center, Georgopol, Tech Center, Sosnovka security centre, logistic agency और energy centre शामिल हैं। इस मोड में गेम फिल्ड में ड्रॉपिंग के वक्त जगहों के नाम 3D में नजर आएंगे। साथ ही गेम में हाई-टेक वीइकल मिलेंगे, जो हवा में उठ सकेंगे। इनकी मदद से प्लेयर्स एक जगह से दूसरे जगह जा सकेंगे। हालांकि यह वीइकल कुछ समय के लिए ही उपलब्ध होंगे।