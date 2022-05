क्या आपको भी हो रही BGMI में लॉगिन की दिक्कत? क्राफ्टन ने दिया यह जवाब

Battlegrounds Mobile India (BGMI) प्लेयर्स को पिछले कुछ दिनों से गेम में लॉगिन करते वक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गेम डेवलपर क्राफ्टन ने इस दिक्कत को स्वीकार किया है। इन्होंने बताया कि ये इस परेशानी की वजह ढूंढ रहे हैं और जल्द ही इसे ठीक करेंगे। Also Read - BGMI में लाइव हुआ Dynamo का Voice Pack, अब गेमर्स गेम में बोल पाएंगे 'पट्ट से हेडशॉट'

Battlegrounds Mobile India (BGMI) के कुछ प्लेयर्स को 7 मई से लॉगिन करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्राफ्टन ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि इन्हें इस बात का पता चला है कि 7 मई को रात 10 बजे से कुछ प्लेयर्स गेम में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। Also Read - Battlegrounds Mobile Open Challenge (BMOC 2022) का तीसरा राउंड हुआ शुरू, यहां जानें आज के मैचों का शेड्यूल और पूरी डिटेल

इसने कहा कि लॉगिन करने पर प्लेयर्स को एक एरर मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा होता है— Nothing to see here। इसका मतलब है— यह देखने को कुछ नहीं है। ट्विटर पर भी कुछ यूजर्स ने इस परेशानी के बारे में ट्वीट करके जानकारी दी। Also Read - Battlegrounds Mobile India (BGMI) कंट्रोल कोड को इस तरह करें कॉपी और शेयर, गेमिंग एक्सपीरियंस को बनाएं मजेदार

@jordangamingind नाम के एक यूजर ने बताया कि ट्विटर की मदद से ये BGMI में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। एक और यूजर @ChandFierce ने बताया कि इन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

