BGMI में कब आएगा M11 Royale Pass? डेट समेत यहां देखें खास इनाम की लिस्ट

BGMI (Battlegrounds Mobile India) की पहली ऐनवर्सरी पर मेजर अपडेट आया है, जिसके साथ गेम में ढेरों नए फीचर्स और बदलाव के साथ नए वीइकल, मैप और गेमिंग मोड जोड़े गए हैं। मगर, गेमर्स को अभी भी गेम के नए Royale Pass का इंतजार है। Also Read - BGMI Cycle 2 Season 6 भारत में कब होगा रिलीज? नए Royale Pass के साथ मिलेंगे ये रिवॉर्ड

गेम का हर सीजन अब अपने साथ दो नए पास लेकर आता है। BGMI 2.0 अपडेट के साथ जल्द ही गेम में Month 11 Royale Pass या M11 RP जोड़ा जाएगा। इसे प्लेयर्स UC (इन-गेम करेंसी) की मदद से खरीदते हैं, जिसके बाद इन्हें कई सारे एक्सक्लूसिव आइटम्स का एक्सेस मिल जाता है। आइए जानते हैं BGMI में कब आएगा M11 RP। Also Read - BGMI 2.0 में शुरू हो गया फुटबॉल मैच, जानें कहां और कैसे लेना है इसमें हिस्सा

BGMI 2.0: M11 Royale Pass

मौजूदा वक्त पर BGMI में M10 Royale Pass चल रहा है, जो 18 मई तक चलेगा। इसके बाद RP सेक्शन कुछ वक्त के लिए लॉक जाएगा। फिर Month 11 Royale Pass गेम में 19 मई को 5:30 am पर लाइव होगा। M11 RP की थीम Hidden Hunters होगी। यह दो वेरिएंट — Elite Pass और Elite Pass Plus वर्जन में आएगा। Also Read - BGMI 2.0 अपडेट के साथ बदल गया गेम का अंदाज, नए फीचर्स के साथ आया नया मैप और मोड

Elite Pass की कीमत 360 UC होगी और Elite Pass Plus की कीमत 960 UC होगी। पिछले पास की तरह ये दोनों पास भी चार हफ्ते तक तक ऐक्टिव रहेंगे। हर हफ्ते गेमर्स को खास मिशन दिए जाएंगे, जिन्हें पूरा करने पर RP लेवल बढ़ेंगे। हर लेवल पर प्लेयर्स को खास इनाम भी दिए जाएंगे। जिन लोगों ने M9 और M10 के रोयाल पास खरीदे थे, उन्हें EZ License Card भी मिलेगा, जो इन प्लेयर्स को बाकियों से पहले मिशन पूरे करने का मौका देगा।

M11 RP में मिलेंगे कौन से इनाम?

नीचे आप BGMI M11 RP में मिलने वाले खास इनाम देख सकते हैं:

RP रैंक 1: Ultimate Trendsetter Set और Electrotech Scar-L

RPरैंक 5: Ultimate Trendsetter Mask along with Ultimate Trendsetter Cover

RP रैंक 10: Ultimate Trendsetter Helmet

RP रैंक 15: RP Avatar (M11), Lunar Spear Ornament और Rising Uppercut Emote

RP रैंक 20: Sinisflame Molotov Cocktail और Foxy Twins Parachute

RP रैंक 23: Armed Raider Cover

RP रैंक 25: Armed Raider Set

RP रैंक 30: Blockade Ahead Emote और Crimson Emblem Plane Finish

RP रैंक 35: Fruit Feast Uzi

RP रैंक 40: Biotech M16A4

RP रैंक 50: Purity Defender Set, Purity Defender Cover or Elegant Finesse Set, Elegant Finesse Cover