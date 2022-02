BGMI का नया टूर्नामेंट आज से शुरू, 5 लाख रुपये के इनाम के लिए भिड़ेंगी 16 टीम

Battlegrounds Mobile India (BGMI) में एक नया टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, जहां Team Soul, Velocity Gaming, TSM और Orangutan Gaming जैसी टीम्स हिस्सा लेंगी। इस टूर्नामेंट का नाम OR Championship: Legends Rise 2022 है और इसे Orange Rock Esports होस्ट कर रहा है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Battlegrounds Mobile India (BGMI) क्यों है Free Fire का बेहतर ऑप्शन? जानें 5 कारण

BGMI – OR Championship: Legends Rise 2022 की शुरुआत आज, 16 फरवरी को होगी। इसका पहला मैच शाम को 6 बजे खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट 5 दिन खेला जाएगा और 20 फरवरी को खत्म होगा। हर दिन 3 मैच खेले जाएंगे, जिस हिसाब से पूरे टूर्नामेंट में कुल 15 मैच खेले जाएंगे।

इस BGMI टूर्नामेंट का प्राइज पूल 5 लाख रुपये का है। विनर को 2 लाख रुपये का इनाम मिलेगा, सेकंड प्लेस वाली टीम को 1 लाख रुपये का इनाम मिलेगा, थर्ड प्लेस वाली टीम को 50,000 रुपये का इनाम मिलेगा और MVP को 50,000 रुपये का इनाम मिलेगा। इसके अलावा Chicken Dinner Champion को 1 लाख रुपये का इनाम मिलेगा।

BattleGround Mobile India invitational tournament by OR Esports! We are excited to announce the prize pool for the tournament! Total of Rs. 5,00,000 And many other daily viewer giveaways! Stay tuned! #bgmi #kfcindiaofficial #Zebronics #gamingcommunity #orop #oresports pic.twitter.com/IJIYyNFgy6

BGMI – OR Championship में कुल 16 टीम हिस्सा लेंगी। इनमें 10 टीम्स BGIS 2021 से ली गई हैं और 6 टीम्स को अलग से इन्वाइट किया गया है। इन टीम्स के नाम आप नीचे देख सकते हैं:

Who will rise as a legend amongst kings?

Stay tuned to catch the beginning of a new era of BGMI with @KFC_India Presents OR Championship – Legends Rise 2022

Powered by @zebronics

Watch this space for more updates and exciting news!#kfcindia #Zebronics #orop pic.twitter.com/5MusrF3Hwy

— OREsports (@OREsportteam) February 14, 2022