PUBG Mobile और BGMI में पोपुलर K-Pop ग्रुप Blackpink का इन-गेम कॉन्सर्ट The Virtual होने वाला है। गेम डेवलपर ने इस कॉन्सर्ट से पहले ही ग्रुप की मेम्बर Jisoo, Jennie, Rose और Lisa के 3D अवतार पेश कर दिए हैं।

PUBG Mobile में नॉर्थ और साउथ अमेरिका में यह इवेंट 22-23 जुलाई और 29-30 जुलाई को होस्ट किया जाएगा। बाकी देशों में यह 23-24 जुलाई और 30-31 जुलाई को होस्ट किया जाएगा। भारत में यह कॉन्सर्ट BGMI प्लेयर्स के लिए 23-24 जुलाई और 30-31 जुलाई को होस्ट किया जाएगा।

PUBG Mobile/ BGMI: Blackpink मेम्बर्स के 3D अवतार

PUBG Mobile के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने Blackpink के The Virtual कॉन्सर्ट के बारे में एक पोस्ट शेयर की। यहां पर पिक्चर में Blackpink मेम्बर्स के 3D अवतार नजर आ रहे हैं। इस ट्वीट को आप नीचे देख सकते हैं:

PUBG Mobile ने इस कॉन्सर्ट को देखने का तरीका भी बताया है। इसे आप नीचे लिखे हुए स्टेप्स को फॉलो करके देख सकते हैं:

स्टेप 1: PUBG Mobile/ BGMI में आपको लॉबी में मौजूद इवेंट बटन पर टैप करना होगा

स्टेप 2: यहां पर आपको The Virtual is coming का बैनर नजर आएगा। यहां मौजूद Go बटन को दबाइए

स्टेप 3: अब Pre-registration बटन को दबाइए और सामने आने Concert Pre-registration बटन पर टैप करिए

बस इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपका रेजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप अपने गेम में शेड्यूल के हिसाब से कॉन्सर्ट को देख सकते हैं और Blackpink को चियर भी कर सकते हैं।

PUBG Mobile और BGMI के नए अपडेट के साथ प्लेयर्स को The Virtual कॉन्सर्ट समेत Ancient Secret थीम मोड भी दिया गया है। यहां प्लेयर्स रैंकिंग मोड में Erangel, Miramar और Livik मैप में खेल सकते हैं। गेम के नए वर्जन में प्लेयर्स को एक नया वेपन Lynx AMR भी दिया गया है। यह एक स्नाइपर राइफल है, जो सप्लाई क्रेट में मिलेगी। गेम डेवलपर का कहना है कि यह एक सिंगल शॉट में लेवल 3 हेलमेट को तबाह कर सकती है। AWM की तरह इस गन में भी एक्सक्लूसिव बुलेट इस्तेमाल होती हैं।