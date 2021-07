Battlegrounds Mobile India ने भारत के लिए अपने पहले eSports टूर्नामेंट का ऐलान किया है। BGMI India Series 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन 19 जुलाई से शुरू होंगे और यह 1 अगस्त तक चलेंगे। इस टूर्नामेंट में 1 करोड़ का प्राइज पूल और जीतने वाले को 50 लाख रुपये का इनाम मिलेगा। Also Read - BGMI eSports Tournament के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन? यहां जानें शेड्यूल और नियम समेत हर एक डिटेल

Battlegrounds Mobile India Series 2021 में हिस्सा लेने के लिए गेमर्स को बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के वो सभी प्लेयर्स जो भारत में रहते हैं और Platinum रैंक पर हैं वो इस eSports टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हैं। Also Read - Battlegrounds Mobile India Series 2021 की हुई घोषणा, 1 करोड़ रुपये का है प्राइज पूल

BGMI India Series में कैसे होंगे पास in-game qualifier

टूर्नामेंट में 5 स्टेज हैं जिनमें सबसे पहला चरण in-game qualifiers हैं. इसमें जीतने के लिए आपको अपने रजिस्टर्ड टीम-मेट्स के साथ में 15 मैच खेलने होंगे। इनमें से टीम के 10 सबसे बढ़िया मैच के स्कोर को इवैल्यूएशन के लिए देखा जाएगा। Also Read - BGMI प्लेयर्स के लिए Krafton ने दी सलाह, न करें ये गलती होगा नुकसान

टाई के मौके पर किल्स, सर्वाइवल टाइम, एक्यूरेसी और दूसरे मापदंडों का इस्तेमाल किया जाएगा। टॉप 1024 टीम अगले राउंड के लिए क्वालीफाई करेंगी। रजिस्टर्ड मेम्बर के साथ खेले हुए शुरुआत के 15 मैच ही रैंकिंग के लिए वैलिड होंगे।

Battlegrounds Mobile India Series 2021 stage, timeline

यह टूर्नामेंट 3 महीने चलेगा और इसमें 5 स्टेज होंगी। ये स्टेज इस तरह हैं:

सबसे पहले In-game Qualifiers होंगे जो 2 अगस्त से 8 अगस्त तक चलेंगे। इसमें 1024 टीम सेलेक्ट की जाएंगी जो दूसरे राउंड में जाएंगी।

दूसरा राउंड Online Qualifiers होगा जो 17 अगस्त से 12 सितम्बर तक चलेगा। इसमें 64 टीम क्वालीफाई करके तीसरे राउंड में जाएंगी।

तीसरा राउंड Quarter Finals होगा जो 16 सितम्बर से 26 सितम्बर तक चलेगा। इसमें 24 टीम क्वालीफाई करेंगी जो अगले राउंड में पहुंचेंगी।

चौथा राउंड Semi Finals होगा जो 20 सितम्बर से 3 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें 16 टीम क्वालीफाई करके आगे बढ़ेंगी।

पांचवा और आखिरी राउंड Grand Finals होगा जो 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें चैंपियन सेलेक्ट किया जाएगा।

फाइनल्स के बाद रैंकिंग के हिसाब से 1 करोड़ रुपये बांटे जाएंगे। विनर को 50 लाख रुपये का इनाम मिलेगा। दूसरे और तीसरे स्पॉट पर पहुंचने वालों को 25 लाख रुपये और 10 लाख रुपये का इनाम मिलेगा। क्राफ्टन ने 16 स्पॉट तक इनाम घोषित किए हैं। इसके अलावा MVP को 1 लाख रुपये का इनाम और The Lone Ranger, The Rampage Freak, Most Finishes by a Squad और The Redeemer टाइटल होल्डर्स को 50-50 हजार रुपये इनाम में मिलेंगे।