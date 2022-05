BGMI x Baby Shark: Battlegrounds Mobile India को रिलीज हुए अभी पूरा साल भी नहीं हुआ है। मगर यह इंडिया एक्सक्लूसिव गेम देश के टॉप बैटल रोयाल मोबाइल गेम्स में से एक है। क्राफ्टन ने इस गेम में अब तक कई सारे थीम, इवेंट, मोड और कोलैब जोड़े हैं, जो प्लेयर्स के लिए इस गेम को रोमांचक बनाए रखते हैं। इसी कड़ी में अब Baby Shark क्रॉसओवर इवेंट जुड़ने वाला है। Also Read - BMOC 2022 का चौथा राउंड आज से शुरू, जानें किन मैप्स पर कब होंगे मैच और बाकी पूरी डिटेल्स

BGMI में मार्वेल के Spider-Man, पॉप्युलर एनिमे सीरीज Jujutsu Kaisen और ऑटोमोबाइल कंपनी Lamborghini के साथ कोलैब के बाद बैटल रोयाल गेम अब Baby Shark के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। BGMI इससे पहले भी बेबी शार्क के साथ कोलैब कर चुका है। यह पिछले साल अक्टूबर – नवंबर के वक्त पर लाइव था। Also Read - BGMI के Miramar मैप की ये 5 लोकेशन हैं बेस्ट, गेम जीतने और रैंक बढ़ाने में मिलेगी मदद

𝑩𝑨𝑩𝒀 𝑺𝑯𝑨𝑹𝑲 𝑿 𝑷𝑼𝑩𝑮 𝑴𝑶𝑩𝑰𝑳𝑬

The next chapter is about to begin…The squad found Baby Shark under the sea! 🌊 Also Read - क्या आपको भी हो रही BGMI में लॉगिन की दिक्कत? क्राफ्टन ने दिया यह जवाब

Stay tuned for awesome collab and get ready to assemble your cute squad💪 💪#Pinkfong #BabyShark #PUBGMOBILE #PUBG #Mobile #Game #NewItems pic.twitter.com/RC4cvwZ4t2

— Pinkfong & Baby Shark (@Pinkfong) May 7, 2022