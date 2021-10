BGMI x Dune क्रॉसओवर में मिलेंगे मूवी थीम वाले कॉस्मेटिक आइटम, जानें डिटेल

Krafton ने BGMI (Battlegrounds Mobile India) मोबाइल गेम का नई sci-fi मूवी Dune के साथ कोलैबोरेशन का ऐलान किया है। कंपनी इससे पहले भी इस तरह का कोलैबोरेशन कर चुकी है। Godzilla vs Kong मूवी के साथ कोलैब करके कंपनी ने अपने मोबाइल गेम में Titans: Last Stand गेम मोड चालू किया था। BGMI x Dune क्रॉसओवर के साथ क्राफ्टन कोई नया गेमिंग मोड नहीं जोड़ रहा है मगर पहले से मौजूद गेमिंग मोड में Dune थीम के रिवॉर्ड ऑफर कर रहा है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - BGMI में Diwali Event के जरिए ऐसे पाएं UC Voucher, सस्ते में खरीद पाएंगे आइटम्स

BGMI x Dune

BGMI में इस वक्त दिवाली सेलिब्रेशन चल रहा है, जिसके तहत गेम में कई सारे इवेंट्स जोड़े गए हैं। यहां पर आपको UC की खरीद पर बोनस UC भी दिए जा रहे हैं और लकी स्पिन की कीमत भी कम कर दी गई है। अब क्राफ्टन ने इस गेम के EvoGround मोड में Dune-थीम वाले रिवॉर्ड जोड़े हैं, जिन्हें आप कुछ मिशन पूरे करके पा सकते हैं। ये मिशन कुछ खास नहीं है, बस आपको EvoGround मोड में एक तय नंबर के मैच खेलने होंगे। आइए इन रिवॉर्ड पर नजर डाल लेते हैं: Also Read - BGMI दिवाली ऑफर: खरीद पर मिल रहे बोनस UC, लकी स्पिन भी हुआ सस्ता

EvoGround 5 बार खेलने पर — 50 RP

EvoGround 10 बार खेलने पर — 3 दिन के लिए Dune थीम वाला pan

EvoGround 20 बार खेलने पर — परमानेंट Dune थीम वाला parachute

BGMI में Dune क्रॉसओवर इवेंट 11 नवंबर तक चलेगा। इसके साथ ही प्लेयर्स Titans: Last Stand गेम मोड को 16 नवंबर तक एक्सेस कर सकते हैं। यह PvE गेम मोड है, जहां प्लेयर्स Kong और Godzilla के साथ मिलकर Mechagodzilla को हराते हैं। BGMI ने लकी स्पिन में नए रिवॉर्ड भी जोड़े हैं, जिनमें Nether Aristo set, Pumpkin Cavalier set, Pumpkin Cavalier cover, Mecha Reaper set, Bonds of Blood set और Mecha Bruiser set शामिल हैं। Also Read - BGMI में इस तरह फ्री में जीतें Rockstar Mini 14 स्किन, Lamp Event में मिलेंगे कई और रिवॉर्ड