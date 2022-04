BGMI का शानदार टूर्नामेंट BMOC में लीग स्टेज के लिए टॉप-24 टीम क्वालिफाई हो चुकी हैं। BMOC The Grind Qualifiers कल रात को खत्म हो गया। Team XO रैंक वन पर रही। उन्होंने 89 फिनिश के साथ टोटल 169 प्वाउंट्स हासिल किए। इस टीम के Fierce ने क्वालिफायर का MVP title हासिल किया। Team Soul 151 प्वाउंट्स के साथ दूसरे स्थान पर रही। Also Read - BMOC The Grind के पहले दिन Team OX रही टॉप पर, जानें किसे मिले कितने पॉइंट

BGMI के इस टूर्नामेंट में लीग स्टेज के लिए 24 टीमों का पता अब चल चुका है। वहीं बाकी सभी टीम अब इस टूर्नामेंट से बाहर चुकी है। यहां से अब इसके बड़े प्राइस पूल के रेस में सिर्फ 24 टीमें ही आगे जाएंगी। आपको बता दें कि लीग स्टेज की शुरुआत तीन दिन बाद यानी 7 अप्रैल से होगी और 10 अप्रैल तक चलेगी। आइए हम आपको सभी क्वालिफाई टीमों के नाम बताते हैं।

लीग स्टेज के लिए क्वालिफाई होने वाली 24 टीम

Team XO Team Soul Chemin Esports Hyderabad Hydras Orangutan Global Esports GodLike Esports Team Insane OR Esports 7Sea Esports TSM Team Mayhem Team X Spark Skylightz Gaming Hydra Official Team 8Bit Team Forever Revenant R Esports True Ripper FS Esports Entity Gaming Revenge Esports Nigma Galaxy

7-10 अप्रैल के बीच होगा अगला राउंड

Hydra Official की टीम ने Sanhok में 9 दुश्मनों को मारकर अपना पहला चिकन डिनर हासिल किया। Team XO ने 9 फ्रैग्स के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। अब देखना होगा की लीग स्टेज में ये टीम्स कैसा खेल दिखाती है और उनमें से कौन-सी टीम आगे जा पाती है।

अब शुरू होगा असली खेल

आपको बता दें कि अभी तक इस टूर्नामेंट में दो राउंड का खेल हुआ है और अब तीसरे राउंड में 24 टीमें आपस में भिड़ेंगी। क्राफ्टन के अनुसार, तीसरे राउंड के बाद ही इस टूर्नामेंट का असली खेल शुरू होगा। यहां पहुंचने वाली 24 टीम BMPS Season 1 के लिए क्वालिफाई करेंगी। यहां पर इनका सामना इंवाइटेड टीम से होगा। ये सभी मैच BMOC का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन ग्रैंड प्राइज का रास्ता यहीं से होकर जाता है। BMPS Season 1 के ग्रैंड फाइनल में 2 करोड़ के इनाम के लिए लड़ाई होगी।