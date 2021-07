Call of Duty: Back Ops Cold War प्लेयर्स को मल्टीप्लेयर में Zombies Mode खेलने का मौका मिलेगा। प्लेयर्स को यह मोड खेलने का मौका 22 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि Call of Duty: Black Ops Cold War प्लेयर 8 दिनों तक फ्री में इसे एक्सेस कर सकेंगे। हालांकि, यूजर इसे सिंगल प्लेयर कैम्पेन मोड में फ्री ट्रायल के दौरान इसे नहीं खेल सकेंगे। Also Read - Call of Duty: Warzone, Black Ops Cold War Season 4 Reloaded: 15 जुलाई से जुड़ेंगे ये कमाल के फीचर्स

गेम बनाने वाली कंपनी Activision ने यह भी घोषमा की है कि जो प्लेयर इस गेम को पहली बार खेल रहे हैं वो फ्री ट्रायल में गेम की प्रोग्रेस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे।

Call of Duty: Black Ops Cold War फ्री ट्रायल

Call of Duty: Black Ops Cold War का फ्री ट्रायल 22 जुलाई को शुरू हो चुका है, जो 29 जुलाई तक चलेगा। इस गेम को प्लेयर PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S और Xbox One गेमिंग कंसोल पर खेल सकेंगे। फ्री ट्रायल के दौरान प्लेयर के पास मल्टीप्लेयर मोड और जॉम्बी मोड एक्सेस करना का मौका मिलेगा। Warzone प्लेयर अपने फ्री ट्रायल के प्रोग्रेस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे।

इस गेम के मल्टीप्लेयर मोड में प्लेयर NukeJacked 24/7, Party Games, Paintball Moshpit आदि को एक्सेस कर सकेंगे। NukeJacked 24/7 प्लेलिस्ट में Nuketown 84 और Hijacked मैप्स मिलेंगे। प्लेयर इसमें 12v12 मॉशपिट और 40 प्लेयर मल्टी टीम मॉशपिट और टीम डेथमैच का एक्सेस पा ससेंगे। इसके अलावा इसमें रश, 6v6 मैप भी मिलेगा जो एक स्पीड बॉल कोर्स की तरह प्लेस किया गया है।

Zombies Mode

Call of Duty: Black Ops Cold War का Zombies Mode इसके सबसे लोकप्रिय मोड में से एक है। इसमें Mauer der Toten मैप को Die Machine और Firebase Z मैप भी जोड़ा गया है। Mauer der Toten में बर्लिन का सेट मिलता है और इसका अगला चैप्टर डार्क Aether स्टोरी लाइन में मिलता है। बाद के दोनों मैप्स Dark Aether Story का फाउंडेशन मैप है।

हालांकि, यह PlayStation एक्सक्लूसिव मोड है जिसे प्लेययर्स ऑनस्लॉट मोड में एक्सेस कर पाएंगे। इसमें दो लोगों की टीम जॉम्बी से पूरे मल्टीप्लेयर मैप में लड़ते हैं। प्लेयर्स इसके अलावा गेम को 50 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ PlayStation और Xbox के लिए खरीद सकेंगे। PS प्लेयर्स इस डिस्काउंट ऑफर का लाभ 21 जुलाई से 4 अगस्त के बीच ले सकेंगे। वहीं, Xbox यूजर्स इसका लाभ 23 जुलाई से 5 अगस्त के बीच ले सकेंगे।