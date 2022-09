COD Modern Warfare 2 का अर्ली एक्सेस सभी के लिए लाइव, जानें क्या है इसमें खास

Activision COD Next इवेंट पर Warzone 2.0 और Warzone Mobile के साथ Call of Duty: Modern Warfare 2 गेम भी अनाउंस किया गया। यह टाइटल पीसी, PS4, PS5, Xbox One और Xbox Series X|S के लिए 28 अक्टूबर 2022 को लॉन्च होगा, लेकिन इसका अर्ली एक्सेस अब सभी के लिए लाइव हो गया है। Also Read - Call of Duty: Modern Warfare 2 हुआ अनाउंस, PvP समेत मिलेंगे ढेरों मल्टीप्लेयर मोड

Call of Duty: Modern Warfare 2 का PlayStation अर्ली एक्सेस 16 सितंबर 2022 को शुरू हुआ था, जिसके बाद यह 18 सितंबर को सभी प्लेस्टेशन प्लेयर्स के लिए शुरू हो गया। Xbox प्लेयर्स के लिए और पीसी यूजर्स के लिए इस गेम का अर्ली एक्सेस 22 सितंबर को शुरू हुआ। पीसी यूजर्स इसे Battle.Net और Steam से एक्सेस कर सकते हैं। Also Read - Call of Duty: Warzone Mobile हुआ अनाउंस, एंड्रॉइड के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन लाइव

कल, यानी 24 सितंबर से Call of Duty: Modern Warfare 2 सभी के लिए ओपन हो जाएगा। इस गेम के प्री-ऑर्डर शुरू हो चुके हैं। Also Read - Call of Duty Warzone 2.0 का इंतजार खत्म, मिलेगा सबसे बड़ा मैप और नया गेम मोड

Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare 2 के अर्ली एक्सेस बीटा वर्जन में आपकी जो भी प्रोग्रेस होगी वो गेम रिलीज होने के बाद हटा दी जाएगी। मगर आपकी प्रोग्रेस के आधार पर आपको गेम में कई सारे रिवॉर्ड दिए जाएंगे। अलग-अलग लेवल पर मिलने वाले इनाम के बारे में आप नीचे देख सकते हैं:

Level 2 – “Smashed It” emblem

Level 4 – “Buckle Up” charm

Level 6 – “Passed the Test” player card

Level 10 – “Operation First Blood” stick

Level 15 – “Side Impact” weapon blueprint

Level 18 – “Collision” operator skin

Level 19 – “No Competition” vinyl

Level 21 – “Safety First” sticker

Level 26 – “Floor It” vehicle skin

Level 30 – “Frontal Impact” weapon blueprint

क्या है COD: Modern Warfare 2 में खास

Call of Duty: Modern Warfare को साल 2019 में लॉन्च किया गया था। अब 2022 में इस गेम का सीक्वल आ रहा है। इस नए गेम का फोकस मल्टीप्लेयर मोड पर है। Modern Warfare II Multiplayer: Intel में गेमर्स को-ऑप के साथ PvP मोड में भी मैच खेल पाएंगे।

PvP मोड आपको Special Ops में मिलेगा, जबकि यहां पर Team Deathmatch और Domination मोड भी जारी रहेंगे। गेम में 3v3 raid के साथ 6v6 मोड भी मिलेगा। Knockout मोड में री-स्पॉन या रिवाइव सिस्टम नहीं दिया जाएगा। गेम में Prisoner Rescue मोड भी दिया जाएगा, जहां आपका मिशन बंधक को छुड़ाना होगा।

Call of Duty: Modern Warfare 2 में प्लेयर्स को नया Gunsmith जोड़ा जाएगा, एक नया टैक्टिकल स्प्रिन्ट दिया जाएगा, स्विमिंग सिस्टम मिलेगा, पानी में लड़ाई होगी, नए वीइकल मिलेंगे और धमाकों का लुक पहले से बढ़िया किया जाएगा।