Call of Duty Mobile 1st Anniversary: जानें क्या है खास और मिलेंगे कौन से आइटम्स?

Call of Duty Mobile का फर्स्ट एनिवर्सरी अपडेट पिछले दिनों रोल आउट हुआ है। इस अपडेट के साथ ही प्लेयर्स को सीजन 11 खेलने का मौका मिला है। इस नए सीजन में Activision ने प्लेयर्स के लिए नए फीचर्स, और इन-गेम कंटेंट्स भी रोल आउट किए हैं। Android यूजर्स गेम के इस लेटेस्ट अपडेट को Google Play Store से डाउनलोड करके नए फीचर्स और इन-गेम कंटेंट्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। Also Read - Call of Duty: Mobile सीजन 11 अपडेट आज होगा रिलीज, मिलेंगे ये वीपन्स और मैप्स

CoD Mobile ने पॉप-अप अलर्ट करके प्लेयर्स को संदेश दिया है, जिसमें उसने कहा है कि यह दुनिया का अंत है और आप सभी आमंत्रित हैं। Call of Duty Mobile के पहले साल का सीजन यहां है। आप पार्टी ज्वॉइन कीजिए और लाइफटाइम में एक बार सीजन को सेलिब्रेट कीजिए। इसमें मेजर फीचर है पार्टी थिम के साथ मिलने वाला बैटल पास कंटेंट, बी आर अपडेट, हैलोवीन, ऑल न्यू मीथिक वीपन्स। Also Read - Call of Duty Hack: 5 लाख से ज्यादा प्लेयर्स के अकाउंट्स हुए प्रभावित!

किंग मैप

इस लेटेस्ट सीजन में नए रैंक सीरीज 7 खेलने को मिलेगा, जिसमें प्लेयर्स को कीलर बोल्ट एक्शन, नया एपिक ब्लूप्रिंट जैसे अवार्ड्स भी मिलेंगे। इसके आलावा इसमें स्टील फ्रेम एक एपिक फ्रेम में मिलेगा। Call of Duty Mobile में यूजर्स को जो सबसे खास मिलने वाला है वो है किंग मैप। इसके टीजर में किल हाउस जैसे मैप रिवील किए गए हैं। इस लेटेस्ट मैप को मल्टीप्लेयर मोड में एक्सेस किया जा सकेगा। Also Read - PUBG Mobile भारत में बैन, Free Fire समेत ये हैं 5 बेस्ट ऑल्टरनेटिव गेम्स

क्रैंक्ड मोड

इसके अलावा Call of Duty Mobile में नया क्रैंक्ड मोड खेलने को मिलेगा। इसमें Activision ने प्लेयर्स को हाई वोल्टेज गेम प्ले देने का वादा किया है। अन्य सीजन की तरह ही प्लेयर्स इसमें भी 5 Vs 5 मोड में खेल सकेंगे। हर नॉर्मल किल के लिए प्लेयर को 1 प्वॉइंट मिलेगा, जबकि क्रैंक्ड मोड में किलिंग के लिए 2 प्वॉइंट्स मिलेंगे। जो भी टीम पहले टार्गेट अचीव करेगी उसे विजेता घोषित किया जाएगा। क्रैंक्ड मोड खेलने वाले प्लेयर्स को ADS बूस्ट बफ्स भी मिलेंगे जो फास्ट रीलोडिंग फीचर से लैस है। नियम के मुताबिक, जैसे काउंटडाउन शुरू होगा प्लेयर को एक नीयत समय में किल करना होगा। अगर काउंडडाउन खत्म होने तक प्लेयर किल नहीं कर पाता है तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है।