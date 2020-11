Call of Duty Mobile Challenge 2020: मिलेगा 6 लाख तक का इनाम, इस तरह ले सकते हैं भाग

NODWIN गेमिंग ने Mobile टूर्नामेंट की घोषणा की है। इस esports लीग को भारत में Call of Duty Mobile Challenege 2020 के नाम से आयोजन किया जाएगा। ये पहला ऑफिशियल esports Call of Duty tournament होगा जिसे भारत में आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए 6 लाख रुपये का इनाम निर्धारित किया है। पिछले दिनों India के लॉन्च के बारे में जानकारियां सामने आ रही हैं। PUBG Mobile की तर्ज पर ही राइवेलरी गेम ने अपने इस पहले टूर्नामेंट को आयोजन करने की घोषणा की है। आइए, जानते हैं इस टूर्नामेंट के बारे में। Also Read - भारत सरकार ने 43 और चीनी ऐप्स किए बैन, देखें पूरी लिस्ट

इस तरह करें टूर्नामेंट के लिए रजिस्टर

सामने आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक, Call of Duty Mobile India Challenge 2020 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इसके मैच को NODWING के आधिकारिक Youtube और चैनल्स के माध्यम से लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आइए, जानते हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने की प्रक्रिया के बारे में।

सबसे पहले यूजर को NODWING की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

इसके बाद रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाना होगा।

वहां पर 5V5 क्वालिफायर #1 सिलेक्ट करना होगा और रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा।

रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद नए विंडो पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। वहां पर Form में अपने डिटेल्स दर्ज करने होंगे।

Google Form में प्लेयर को टीम नेम, कैप्टन का पूरा नाम, कैप्टन का ई-मेल आईडी, कैप्टन का कॉन्टैक्ट नंबर, कैप्टन का IGN, कैप्टन का Codm UID, अन्य प्लेयर्स की जानकारियां जिनमें नाम और आईडी दर्ज करना होगा।

फॉर्म भरने के बाद “Yes I Agree” बॉक्स पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट करना होगा।

ध्यान रहे कि दोनों कैटेगरी के लिए एक जैसी ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है। इस प्रतियोगिता के पहले क्वालिफायर में भाग लेने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है।

प्रतियोगिता के नियम

पहला क्वालिफायर : इस प्रतियोगिता में 5v5 Call of Duty Mobile मोबाइल मैच में सिंगल एलिमिनेशन होगा। इसके मैच 2 और 3 दिसंबर को खेले जाएंगे। इसका फाइनल मैच 4 दिसंबर को खेला जाएगा।

दूसरा क्वालिफायर : 5v5 Call of Duty Mobile मोबाइल मैच का दूसरा क्वालिफायर मैच 16 और 17 दिसंबर को खेले जाएंगे। इसका फाइनल मैच 18 दिसंबर को खेला जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की आखिरी तारीख 14 दिसंबर निर्धारित की गई है।

वहीं, दूसरी तरफ बैटल रॉयल का पहला क्वालिफायर 9 और 10 दिंसबर को खेला जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 7 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। इसका फाइनल 11 दिसंबर को खेला जाएगा। क्वालिफायर्स का सेकेंड राउंड 23 और 24 दिसंबर को खेला जाएगा। इसका फाइनल मैच 25 दिसंबर को खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता में सेलिब्रिटी गेमर्स के लिए प्राइज पूल 72,000 रुपये रखी गई है। वहीं, 5V5 के लिए चार कप और बैटल रॉयल मोड के लिए प्राइज पूल 6,48,000 रुपये रखी गई है। 28 दिसंबर को दोनों कप जीतने वाले ग्रांड फिनाले खेलेंग और फाइनल बैटल खेलेंगे।